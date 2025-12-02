  1. جامعه
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

ادعای پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان جریمه باند قاچاق سوخت صحت ندارد

سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد: ادعای پرداخت فوری ۱۲ هزار میلیارد تومان جریمه توسط باند قاچاق سوخت صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در واکنش به اخبار منتشر شده درباره انهدام باند قاچاق سوخت و پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان جریمه، توضیح داد: این موضوع از اساس صحت ندارد و هیچ پرونده‌ای در دادگستری‌های سراسر کشور به این شکل تشکیل نشده است.

وی افزود: هر پرونده قضائی دارای مراحل مشخصی است؛ ابتدا تشکیل پرونده، سپس صدور قرار، رسیدگی، و در نهایت صدور حکم انجام می‌شود. بنابراین امکان ندارد پرونده بدون تشکیل و رسیدگی، در عرض چند ساعت منجر به صدور جریمه و مجازات شود.

جهانگیر تصریح کرد: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد مطلب منتشر شده دقیق نبوده و از نظر سیستم قضائی صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با وجود تقدیر از اقدامات همکاران در فراجا، لازم است اطلاع‌رسانی‌ها با دقت انجام شود تا باعث ایجاد تشویش افکار عمومی یا ترویج ا خبار نادرست نشود.

