  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

عامل تیراندازی در پلدختر دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی پلدختر از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به یک دستگاه خودرو سمند و ایجاد رعب و وحشت در یکی از محلات شهرستان پلدختر، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی وی را به همراه یک دستگاه پژو ۴۰۵ دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به کشف یک قبضه سلاح جنگی کلاش و مقادیری فشنگ مربوطه، گفت: عامل تیراندازی در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی عنوان کرد.

سرهنگ گراوند، تأکید کرد: مأموران پلیس این شهرستان با تلاش شبانه‌روزی هرگز اجازه جولان به ناامن‌کنندگان امنیت عمومی را نخواهند داد.

کد خبر 6675466

