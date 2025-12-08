دستگیری ۶ سارق و کشف ۸ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ مهدی مهدویکیا در تشریح این خبر اظهار داشت: با وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
شناسایی و بازداشت سارقان
وی افزود: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی، هویت ۶ سارق را شناسایی و طی عملیاتی هماهنگ، آنها را حین ارتکاب سرقت یا در مخفیگاه دستگیر کردند.
کشف ۸ فقره سرقت در حوزههای مختلف
فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: در تحقیقات انجام شده، متهمان به ۸ فقره سرقت شامل تجهیزات مخابراتی، مشاعات ساختمانی، اماکن خصوصی و محتویات خودرو اعتراف کردند.
وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
