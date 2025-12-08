  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

دستگیری ۶ سارق و کشف ۸ فقره سرقت در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری ۶ سارق و کشف ۸ فقره سرقت در عملیات ۲۴ ساعت گذشته پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا در تشریح این خبر اظهار داشت: با وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی و بازداشت سارقان

وی افزود: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی، هویت ۶ سارق را شناسایی و طی عملیاتی هماهنگ، آن‌ها را حین ارتکاب سرقت یا در مخفیگاه دستگیر کردند.

کشف ۸ فقره سرقت در حوزه‌های مختلف

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: در تحقیقات انجام شده، متهمان به ۸ فقره سرقت شامل تجهیزات مخابراتی، مشاعات ساختمانی، اماکن خصوصی و محتویات خودرو اعتراف کردند.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

