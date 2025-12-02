به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش از ظهر سه شنبه در آئین بهرهبرداری از پروژه حذف گردنه سیبک و احداث زیرگذر ورودی روستای خانه میران اظهار کرد: استان مرکزی با بهرهبرداری از ۴۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، هماکنون یکی از استانهای پیشرو در این حوزه به شمار میرود.
وی افزود: طبق برنامهریزیها، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان بهزودی به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی، ایرلاین اختصاصی استان در فرودگاه اراک افتتاح شد و نخستین پرواز آن به مقصد مشهد با حضور ۹۰ خبرنگار انجام گرفت.
وی ادامه داد: میزان رضایتی که طی ماههای اخیر از سوی مردم و نمایندگان درباره پروژههای عمرانی ابراز شده، در ۲۹ سال فعالیت مدیریتی او بیسابقه بوده و بیانگر اعتماد عمومی به روند توسعه استان است.
استاندار مرکزی تاکید کرد: حذف گردنه سیبک با اجرای ۵.۵ کیلومتر زیرسازی و آسفالت، نصب نیوجرسی و روشنایی و علائم ترافیکی با اعتبار ۹۵۰ میلیارد ریال به پایان رسید و این محور رسماً از نقاط پرخطر کشور خارج شد.
وی افزود: استان مرکزی رکورد تولید و پخش یک میلیون تن آسفالت معادل ۵۳ کیلومتر در زمان کوتاه را ثبت کرد که با تلاش راهداران و همراهی مدیریت استان، بازخورد مثبت شهروندان را به همراه داشت.
زندیه وکیلی تصریح کرد: هدف مدیریت استان ارتقای رفاه عمومی و ارائه خدمات صادقانه است و رضایت مردم مهمترین انگیزه برای ادامه مسیر توسعه به شمار میآید.
