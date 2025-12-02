  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

پروژه‌های ورودی مرکزی به سمت غرب و شرق ظرف یک ماه آینده افتتاح می‌شود

پروژه‌های ورودی مرکزی به سمت غرب و شرق ظرف یک ماه آینده افتتاح می‌شود

اراک- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: پروژه‌های کلیدی ورودی استان از سمت غرب و شرق ظرف یک ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محسن زاده پیش از ظهر سه شنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه حذف گردنه سیبک و احداث زیرگذر ورودی روستای خانه میران اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مطالبات رانندگان استان مرکزی تحقق یافته و بیش از ۸۰ درصد آنان از خدمات ارائه شده رضایت دارند.

وی افزود: ۱۵۰ کیلومتر عملیات روکش آسفالت در نقاط مختلف استان انجام شده و علاوه بر آن ۴۵ کیلومتر دیگر نیز با حمایت خیرین راه‌ساز تکمیل شده است.

محسن‌زاده تصریح کرد: از ۳۷ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده تاکنون ۳۰ نقطه اصلاح شده و هفت نقطه باقی‌مانده نیز تا پایان سال برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: پروژه‌های مهم ورودی استان از غرب و شرق، شامل زیرگذر و تقاطع، ظرف یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی تاکید کرد: ۹۲ دوربین کنترل سرعت در جاده‌های استان فعال است و با قراردادهای جدید، تعداد آن‌ها تا پایان سال افزایش یافته و استان را بالاتر از میانگین کشوری قرار می‌دهد.

وی افزود: ارزش ریالی پروژه‌های اخیر استان، شامل روکش آسفالت و احداث زیرگذر، یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال با هدف ارتقای ایمنی و رفاه عمومی انجام شده است.

کد خبر 6675529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها