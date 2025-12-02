به گزارش خبرنگار مهر، روحالله محسن زاده پیش از ظهر سه شنبه در آئین بهرهبرداری از پروژه حذف گردنه سیبک و احداث زیرگذر ورودی روستای خانه میران اظهار کرد: بخش عمدهای از مطالبات رانندگان استان مرکزی تحقق یافته و بیش از ۸۰ درصد آنان از خدمات ارائه شده رضایت دارند.
وی افزود: ۱۵۰ کیلومتر عملیات روکش آسفالت در نقاط مختلف استان انجام شده و علاوه بر آن ۴۵ کیلومتر دیگر نیز با حمایت خیرین راهساز تکمیل شده است.
محسنزاده تصریح کرد: از ۳۷ نقطه حادثهخیز شناسایی شده تاکنون ۳۰ نقطه اصلاح شده و هفت نقطه باقیمانده نیز تا پایان سال برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: پروژههای مهم ورودی استان از غرب و شرق، شامل زیرگذر و تقاطع، ظرف یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی تاکید کرد: ۹۲ دوربین کنترل سرعت در جادههای استان فعال است و با قراردادهای جدید، تعداد آنها تا پایان سال افزایش یافته و استان را بالاتر از میانگین کشوری قرار میدهد.
وی افزود: ارزش ریالی پروژههای اخیر استان، شامل روکش آسفالت و احداث زیرگذر، یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال با هدف ارتقای ایمنی و رفاه عمومی انجام شده است.
نظر شما