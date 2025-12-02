آغاز کشت علوفه دیم در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سعیدی، ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط اقلیمی و تغییر الگوی کشت اظهار کرد: به دلیل شرایط آب‌وهوایی سال‌های اخیر، کاهش منابع آبی و ضرورت حرکت به سمت کشاورزی کم‌هزینه و پایدار، توسعه کشت‌های تناوبی دیم در اولویت استان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در سال جاری کشت نخود علوفه‌ای، ماشک، خلر و سایر ارقام علوفه‌ای مقاوم به خشکی در سطح قابل توجهی از اراضی استان در حال انجام است و با استفاده از بذور اصلاح‌شده و رعایت اصول فنی، انتظار داریم تولید این محصولات نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: کشت علوفه دیم علاوه‌بر کاهش مصرف آب، نقش مهمی در تأمین خوراک دام و کاهش هزینه‌های تولید دارد و به کشاورزان کمک می‌کند با شرایط جدید اقلیمی سازگارتر شوند.

پیش‌بینی کشت ۳۰۰۰ هکتار محصولات علوفه‌ای دیم در چهارمحال و بختیاری

در ادامه عسگر قنبری، با اشاره به اهمیت کاشت محصولات علوفه‌ای گفت: تأمین بذر مناسب زمینه‌ای فراهم کرده تا بهره‌برداران کشت‌های دیم را به‌موقع انجام دهند و پیش‌بینی ما این است که امسال حدود ۳۰۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت محصولات علوفه‌ای دیم اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: در شرایط کاهش منابع آبی، کشت محصولاتی مانند نخود علوفه‌ای، ماشک و خلر گزینه‌ای ضروری و اقتصادی است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: رعایت توصیه‌های فنی شامل عمق مناسب کاشت، مدیریت بقایای گیاهی و استفاده از کودهای آلی، نقش مهمی در عملکرد مطلوب این محصولات دارد.

قنبری اضافه کرد: با توجه به کاهش شدید منابع آبی و لزوم تغییر اصولی و فنی الگوی کشت سطح عمده محصولات تناوبی به سمت کشت‌های پاییزه و انتظاری سوق داده شده است.