به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای عدالتمحور دولت چهاردهم و تأکید رئیسجمهور دکتر پزشکیان بر ضرورت جاریسازی عدالت در ساختار حکمرانی؛ با تشکیل «شورای توسعه عدالتمحور» و تدوین و تصویب سند جامع توسعه عدالت در وزارت جهاد کشاورزی، دستورالعمل «انتخاب، انتصاب و ارتقای مدیران» که بر پایه پیوست عدالت تدوین شده به عنوان نخستین بخش اجرایی این سند، از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا به تمامی واحدهای تابعه ابلاغ شد.
این دستورالعمل به عنوان بخشی از سند توسعه عدالتمحور وزارت جهاد کشاورزی است، سندی که برای نخستینبار با تشکیل شورای توسعه عدالتمحور در وزارتخانه طراحی و تدوین شده و چارچوبی جامع برای پیادهسازی عدالت در فرایندهای مدیریتی، ساختاری و راهبری ارائه میدهد.
بر اساس این ابلاغیه، تمامی انتصابات در وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس شاخصهای عدالتمحور، شفاف و استاندارد صورت گیرد و رویکردهای سلیقهای در فرآیند انتخاب مدیران کنار گذاشته شود. همچنین کمیتههای ارزیابی و سرمایه انسانی موظفاند کلیه مراحل انتخاب و انتصاب را بر اساس سازوکارهای تعیین شده در پیوست عدالت مستندسازی کرده و گزارش آن را به دبیرخانه انتصابات ارائه کنند.
این دستورالعمل که با محوریت شفافیت، پاسخگویی و شایستهسالاری تدوین شده، پیادهسازی بخش مهمی از سند توسعه عدالتمحور به شمار میرود و به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اجرای آن موجب ارتقای کارآمدی مدیریتی و تقویت اعتماد عمومی در بخش کشاورزی خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که با اجرای این سند و دستورالعملهای آن، از این پس هیچ انتصابی خارج از چارچوب عدالت و شاخصهای حرفهای انجام نخواهد شد و حرکت به سمت حکمرانی عادلانه و کارآمد در این وزارتخانه با جدیت دنبال میشود.
