حراست بازوی وزارت جهاد کشاورزی در صیانت از امنیت غذایی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در آئین معرفی و تکریم رئیس سازمان حراست وزارتخانه و در نشست شورای معاونان اظهار کرد: کار در مجموعه‌ای که به نام اسلام، انقلاب اسلامی و جهاد مزین است، مسئولیتی دوچندان دارد ضمن آن که انتظارات جامعه از ما بالا و تکالیف ما سنگین است.

وی نقش حراست را برای سلامت اداری و پشتیبانی از مدیران و کارکنان کلیدی دانست و تاکید کرد: حراست باید هم جرأت عمل مدیران سالم را تقویت کند و هم در برابر فساد، سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی و تلاش برخی برای بهره‌برداری از نیازهای کشور سدی محکم باشد.

نوری قزلجه تصریح کرد: اگر تصمیمی درست، کارشناسی و به نفع مردم باشد، مدیر باید با اطمینان آن را اجرا کند و مطمئن باشد که حراست پشت او است و اما در عین حال اگر خطا، فساد یا تخلفی رخ دهد، حراست نخستین نهادی باید باشد که هشدار می‌دهد و از زیان مجموعه جلوگیری می‌کند.

به گفته وی، هدف ما دستیابی به امنیت غذایی با حفظ عزت و سلامت اداری است و حمایت و همراهی سازمان حراست چه در سطح ملی و چه در وزارتخانه، در پایداری امنیت غذایی تعیین کننده خواهد بود.

امنیت غذایی، محور اصلی قدرت ملی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحولات جهانی، امنیت غذایی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر دانست و اظهار داشت: وقایع اخیر از جنگ اوکراین تا فاجعه انسانی غزه نشان داد که غذا امروز مهم‌ترین سلاح و حیاتی‌ترین عنصر امنیت مردم است.

وی با یادآوری این که در غزه، کودکان بیش از هر سلاحی با گرسنگی هدف قرار گرفتند، بر اهمیت امنیت غذایی تاکید کرد و افزود: افزایش جمعیت، محدودیت منابع آب و خاک، تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین تهدیدهای جدی برای تولید غذا هستند.

حساسیت بالای توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی

نوری قزلجه یکی از حساس‌ترین بخش‌های عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را حوزه مدیریت بزرگ‌ترین عدد یارانه‌ای کشور دانست و گفت: یارانه‌هایی که برای ۵ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی و سپس مصرف‌کنندگان نهایی در نظر گرفته شده، به‌جای پرداخت در انتهای زنجیره، در ابتدای زنجیره به چند حلقه سپرده شده است و این سخت‌ترین مدل تخصیص یارانه است.

وی ادامه داد: کوچک‌ترین خطا یا انحراف در تخصیص یارانه بخش کشاورزی می‌تواند خسارت‌های بزرگ ایجاد کند.

لزوم توجه به مسائل بنیادی بخش کشاورزی، به‌ویژه مساله آب

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر تمرکز بر مسائل بنیادی بخش کشاورزی به ویژه مسئله آب تاکید کرد و افزود: در حالی که آب مسئله درجه یک کشور است و در آینده امنیت غذایی نقشی حیاتی دارد، انتظار می‌رود شاهد بازتاب رسانه‌ای کافی در این زمینه باشیم.

وی ادامه داد: در کنار مساله آب، موضوعات فنی بسیاری در بخش کشاورزی برای پیشبرد اهداف و تولید غذا مانند به‌زراعی، حفظ نباتات، معرفی ارقام جدید و مقاوم به خشکی و سایر دستاوردهای تحقیقاتی و ترویجی داریم، که رسانه‌ها باید بیش از پیش به آن بپردازند.

معرفی رئیس جدید سازمان حراست

نوری قزلجه در آئین تودیع و معارفه رئیس سازمان حراست وزارتخانه، نایبی رئیس جدید این سازمان را از نیروهای مخلص، انقلابی و دلسوز معرفی کرد و گفت: او با تجربه کار اجرایی، به تشخیص وقایع در وزارت جهاد کشاورزی کمک خواهد کرد.