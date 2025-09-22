  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

یک انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، علی درجانی به عنوان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب شد.

در این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۴۰۴‬ شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مذکور برای مدت ۲ سال منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضا محترم هیئت‌مدیره در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله موفق و موید باشید.

علی درجانی، سوابقی همچون عضو موظف هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و ریاست هیئت‌مدیره مؤسسه جهاد استقلال را در کارنامه دارد.

