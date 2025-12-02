به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عادل کاظمی گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با وجود چالش‌های ناترازی انرژی و رشد مصرف، با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، کاهش تلفات و حمایت از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر، موفق شده است برق پایدار را برای بیش از نیم‌میلیون مشترک تأمین کرده و زمینه‌ساز توسعه گسترده نیروگاه‌های خورشیدی در استان شود.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در تاریخ یکم فرودین ماه سال ۱۳۷۲ با ۱۰۱ مگاوات پیک بار و ۱۳۶ هزار و ۲۵۹ مشترک از شرکت برق منطقه‌ای زنجان منفک و مستقل شد. این شرکت اکنون با قدمتی نزدیک به چهار دهه، با مصرف انرژی ۲,۱۲۰,۶۶۰ مگاوات ساعت، بیش از نیم میلیون مشترک، ۱۱ هزار و ۹۷۲ دستگاه پست هوایی، ۳۰۶ پست زمینی با قدرت حدود ۱۵۹۴.۵ مگاولت‌آمپر، ۱۳,۸۷۰.۹ کیلومتر شبکه و برق‌رسانی به ۹۰۹ روستا به فعالیت گسترده خود ادامه می‌دهد.

افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات انرژی

این مسئول بیان کرد: شرکت توزیع برق زنجان با برنامه‌ریزی جامع برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات و آمادگی برای پذیرش بار فزاینده، توسعه و بهسازی شبکه را با جدیت دنبال می‌کند. با وجود افزایش مصرف و ناترازی انرژی در سال‌های اخیر، با تلاش نیروهای متخصص و حمایت دولت، اصلاح شبکه، جایگزینی سیم‌های مسی با کابل خود نگهدار، توسعه شبکه‌های شهری و روستایی و هوشمندسازی تجهیزات اندازه‌گیری در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، با اجرای پروژه‌های کاهش تلفات انرژی، در حال حاضر تلفات انرژی استان ۶.۹ درصد ثبت شده که پایین‌تر از میانگین کشوری معادل ۱۰ درصد است و نشان‌دهنده عملکرد مطلوب استان در این حوزه است. همچنین تبدیل ۹۹.۵ درصدی سیم به کابل خود نگهدار نقش مهمی در کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه داشته و زنجان در این زمینه جزو استان‌های پیشرو کشور است.

کاظمی ادامه داد: در راستای کاهش تلفات انرژی، طرح جهادی رفع ضعف ولتاژ در دو فاز اجرا شد که طی آن ۱۵۵ پست در سطح استان احداث و تقویت شد. فاز دوم این طرح نیز با پیشرفت ۷۷ درصدی در حال اجراست. همچنین نسبت بسیار پایین کنتورهای معیوب در استان و قرار گرفتن این شاخص زیر ۰.۵ درصد، بیانگر دقت در پایش، نگهداشت و نظارت فنی بر تجهیزات است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان موفق شد بیش از هزار مورد استفاده غیرمجاز از برق را شناسایی و جمع‌آوری کند، متذکر شد: استفاده از برق غیرمجاز و دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، کنتور و تابلو، یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی و فنی است که علاوه بر خسارات اقتصادی و آسیب به شبکه‌های توزیع، تبعات فرهنگی و اجتماعی نامطلوبی نیز به‌همراه دارد.

پیشتاز در تأمین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن

وی با بیان اینکه استان زنجان با رویکردی برنامه‌محور، در اجرای طرح‌های تأمین زیرساخت برق پروژه‌های نهضت ملی مسکن جزو استان‌های پیشرو کشور است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵ پروژه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شد و این روند در سال ۱۴۰۳ با اجرای ۶۷ پروژه و اعتبار ۹۲۰ میلیارد ریال سرعت گرفت. در سال جاری نیز ۱۸ پروژه با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال به اجرا رسیده و ۴۹ پروژه فعال دیگر با اعتبار بیش از ۵۷۱ میلیارد ریال در دست اقدام است.

جهشی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی روستایی استان زنجان

کاظمی در ادامه به طرح بهارستان اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۳۵ پروژه در قالب طرح بهارستان با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۲۱ میلیارد ریال در مناطق مختلف روستایی استان اجرا شده است. این پروژه‌ها شامل اصلاح و نوسازی شبکه‌های توزیع، احداث خطوط جدید، نصب ترانسفورماتورهای تقویتی و توسعه تأسیسات برق‌رسانی روستایی بوده‌اند. در حال حاضر نیز ۲۱۱ پروژه فعال در سطح استان در دست اجراست که مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به آن‌ها به ۸۹۶ میلیارد ریال می‌رسد.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، بخش اعظم آن‌ها به بهره‌برداری برسد و شاهد بهبود چشمگیر وضعیت برق‌رسانی در روستاهای استان باشیم.

رشد چشمگیر نیروگاه‌های خورشیدی در زنجان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان با اشاره به ظرفیت بالای استان در انرژی‌های تجدید پذیر گفت: استان زنجان با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و موقعیت جغرافیایی مناسب، یکی از بهترین مناطق برای تولید برق خورشیدی است. نصب هر یک کیلووات سامانه خورشیدی در این استان سالانه به طور متوسط هزار و ۸۰۰ کیلووات ساعت انرژی تولید می‌کند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ نیروگاه خورشیدی در استان احداث شده و ۲۶۰ متقاضی دیگر نیز در مراحل مختلف اجرای پروژه هستند. همچنین ۳۱۲ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی ایجاد شده که از این تعداد، ۲۹۰ نیروگاه با ظرفیت ۵ کیلووات در مناطق محروم و با حمایت نهادهایی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) احداث شده و نقش ویژه‌ای در توانمندسازی خانوارهای کم‌برخوردار داشته‌اند.

کاظمی درباره خدمات جدید این شرکت بیان کرد: برای حمایت از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی زیر ۴۰۰ کیلووات، سامانه ملی «مهرسان» راه‌اندازی شده است. تمامی مراحل از ثبت درخواست تا بازدید، تأیید و اتصال به شبکه از طریق این سامانه انجام می‌شود و متقاضیان پس از دریافت مجوز اتصال می‌توانند از طریق صندوق سرمایه‌گذاری و کارآفرین تسهیلات دریافت کنند.

وی یادآور شد: تاکنون حدود ۱۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان احداث و وارد مدار شده است. مطابق ماده ۱۶، واحدهای صنعتی سه‌شیفت که ۸۰ درصد دیماند خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنند، از محدودیت‌های مصرفی معاف خواهند شد. این میزان برای واحدهای دو شیفت ۶۵ درصد و تک‌شیفت ۵۰ درصد است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با بیان اینکه آنچه در سال‌های اخیر در استان زنجان محقق شده، حاصل برنامه‌ریزی منسجم، سرمایه‌گذاری هدفمند و تلاش مستمر نیروهای متخصص صنعت برق استان است، خاطرنشان کرد: استمرار توسعه زیرساخت‌ها، کاهش تلفات به سطح شاخص ملی، گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و تسهیل مسیر مشارکت مردم و بخش خصوصی نشان می‌دهد زنجان نه تنها در تأمین پایدار انرژی امروز موفق عمل کرده، بلکه در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از قطب‌های انرژی پاک کشور است.

وی تاکید کرد: ادامه این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز جهش صنعتی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای استان باشد؛ مسیری که با گسترش مشارکت مردمی و حمایت سیاست‌گذاران، آینده روشنی را برای استان زنجان رقم خواهد زد.