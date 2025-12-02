آغاز عملیات ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان شهری در کشور

به گزاش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح ۱۱۰ واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد در محله مینودر قزوین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اراضی مورد نیاز این ۵۰ هزار واحد از سوی وزارت راه و شهرسازی به بنیاد مسکن واگذار شده و عملیات اجرایی بخش عمده آن آغاز شده است.

وی مسکن را مهم‌ترین دغدغه دهک‌های پایین درآمدی توصیف کرد و افزود: افزایش قابل‌توجه هزینه‌های اجاره و خرید مسکن طی سال‌های اخیر، دهک‌های یک تا چهار را دچار فشار جدی کرده و به همین دلیل سرعت‌بخشیدن به طرح‌های حمایتی ضروری است.

خواجه‌دلویی با اشاره به تحویل واحدهای جدید در محله مینودر اظهار داشت: تمامی ۱۱۰ واحد افتتاح‌شده به خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار اختصاص دارد و در سطح استان نیز بیش از ۶۰۰ واحد مسکن محرومان در دست اجراست که به‌تدریج تکمیل و واگذار خواهد شد.

وی همچنین از آغاز یک طرح ملی دیگر در سال جاری خبر داد و گفت: بنیاد مسکن علاوه بر طرح اول، با همکاری نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی برای ساخت ۵۰ هزار واحد دیگر به توافق رسیده است. بخشی از این واحدها امسال آماده تحویل خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن در بخش دیگری از سخنانش به مصوبات اخیر شورای عالی مسکن اشاره کرد و افزود: با پیشنهاد بنیاد و حمایت دکتر عارف، تسهیلات قرض‌الحسنه برای مسکن محرومان شهری به تصویب رسیده است. پیش از این این نوع تسهیلات تنها ویژه ساخت مسکن روستایی بود، اما اکنون خانوارهای دهک یک تا چهار در شهرها نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.

به گفته او، تخصیص این تسهیلات نقش مهمی در کاهش هزینه تمام‌شده و کاهش فشار مالی بر خانواده‌های کم‌درآمد دارد.

خواجه‌دلویی همچنین خواستار مشارکت بیشتر خیرین و فعالان اقتصادی در پروژه‌های مسکن محرومان شد و گفت: حضور نیکوکاران همواره پشتوانه مهمی برای تکمیل طرح‌های حمایتی بوده است. از آنان دعوت می‌کنیم همچنان در این مسیر همراه بنیاد باشند.

وی اضافه کرد: از صاحبان صنایع نیز دعوت می‌کنیم برای احداث مسکن کارگری وارد همکاری با بنیاد مسکن شوند. ما آمادگی داریم از محل منابع مشخص و چارچوب‌های قانونی این همکاری را تسهیل و حمایت کنیم.

رئیس بنیاد مسکن در پایان تأکید کرد: رسالت اصلی بنیاد از ابتدای تأسیس، ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد بوده و این مأموریت با جدیت در همه استان‌ها دنبال می‌شود.