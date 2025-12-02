  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

پیشرفت طرح مسکن ملی در قزوین به ۷۳ درصد رسید

پیشرفت طرح مسکن ملی در قزوین به ۷۳ درصد رسید

قزوین- استاندار قزوین از پیشرفت ۷۳ درصدی طرح مسکن ملی در استان خبر داد و گفت: سه هزار واحد مسکن ملی در قزوین تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری، پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به پیشرفت طرح‌های مسکن ملی در استان گفت: روز آغاز فعالیت دولت در استان، پیشرفت مسکن ملی حدود ۳۲ درصد بود اما امروز به ۷۳ درصد رسیده است.

وی در ادامه افزود: پنج هزار واحد مسکن ملی در سفر ریاست محترم جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت و سه هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شوند.

استاندار قزوین با تأکید بر توجه به دهک‌های یک تا سه و اقشار کم‌درآمد گفت: بسیاری از متقاضیان در تأمین آورده اولیه مشکل دارند و باید بتوان با ارائه تسهیلات کم‌بهره، زمینه خانه‌دار شدن آنان را فراهم کرد.

نوذری همچنین بر ضرورت تکمیل راه‌های روستایی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی تأکید کرد و افزود: حدود ۷۰۰ کیلومتر از جاده‌های روستایی استان هنوز آسفالت نشده و باید تسریع در تکمیل آنها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همراهی بنیاد مسکن با استان و پیگیری جدی پروژه‌ها، منشأ خیر و برکت برای قزوین خواهد بود و به ارتقای رفاه مردم و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان کمک می‌کند.

کد خبر 6675718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها