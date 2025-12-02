یوسفی: دولت در بودجه سال آینده به وضعیت معیشتی مردم توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، گفت: در پنج سال گذشته تورم ۳۱۱ درصد بوده است، در حالی که افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان تنها ۱۱۰ درصد بوده و به این ترتیب بیش از ۲۰۰ درصد قدرت خرید این اقشار کاهش یافته است.

وی بیان کرد: اکنون که فصل بودجه در پیش است، از دولت می‌خواهیم در تدوین لایحه بودجه، توجه ویژه‌ای به دغدغه‌های این اقشار، به‌ویژه نیروهای نظامی داشته باشد.