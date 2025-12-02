به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم روانبخش در جلسه علنی امروز سهشنبه (۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: طنز تلخ تاریخ آن است که رئیسجمهوری که در طول هشت سال گذشته کابینهای با رویکرد امنیتی داشت، اکنون نسبت به امنیتی شدن فضای جامعه هشدار میدهد. مشاور عالی وی با ارائه مشاورههای غلط، بخش عمدهای از جامعه را زیر خط فقر برده و به جای عذرخواهی از مردم، با تحقیر آنان خواهان حاکمیت طبقه اشرافی بر اکثریت کشور شده و واگذاری دولت و مجلس به این طبقه را مطرح میکنند.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: امام خمینی (ره) فرمودند انقلاب معلول تلاش طبقه محروم است؛ من طبقه گودنشینان را بر کاخنشینان برتر میدانم و هیچ مقایسهای میان آنها و افراد مستقر در قدرت صحیح نیست.
روانبخش با اشاره به گزارش اخیر درباره وضعیت عفاف و حجاب جامعه، افزود: مقام معظم رهبری نسبت به سهلانگاریهای صورتگرفته در این زمینه گلایه کرده و تأکید فرمودند که وظیفه دینی و سیاسی همه ما مقابله فکری، عملی و زبانی با این منکر بزرگ است. مجلس، دولت و دستگاه قضائی باید این تکلیف الهی را جدی بگیرند و به این غفلتها پایان دهند.
وی همچنین یادآور شد: با توجه به ارائه لایحه بودجه به مجلس، مسائل مربوط به شرکتیها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید بهطور صحیح در این برنامه لحاظ شود. ایثارگران و کسانی که بهترین دوران عمر خود را در دفاع از اسلام و میهن صرف کردهاند نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
روانبخش با تأکید بر مشکلات اقتصادی کشور، گفت: گرانیهای موجود ناشی از برخی بیتدبیریها و رها شدن بازار است؛ دولت موظف است برای رفاه مردم اقدام کند.
وی در پایان خواستار تسریع دولت در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه شد و گفت: این لایحه که طبق تکلیف قانونی از اسفندماه گذشته باید ارائه میشد، باید هرچه سریعتر به مجلس ارائه شود.
