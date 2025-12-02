به گزارش خبرنگار مهر، نشست ششمین رویداد ملی «ایران جان» با محور گلستان امروز سه شنبه ۱۱ آذر با حضور محسن شاکری نژاد رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما، علیرضا کیخا معاون امور استان های صدا و سیما، رسول شکری نیا مدیرکل صداوسیمای گلستان و حسین قرائی مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در اداره کل روابط عمومی برگزار شد.

در ابتدای این نشست شاکری نژاد با اشاره به آزمون های مختلف بیان کرد که چگونه درباره تاثیر رویداد ایران جان را نظرسنجی می کنند.

سپس شکری نیا درباره پرداخت به ظرفیت های گلستان در صدا و سیمای مرکز استان عنوان کرد: گلستان را به نگارستان ایران و سرزمین برادری می شناسند و ما هم این را شعار رویداد قرار داده ایم. در این استان ۱۷ قوم زندگی می کنند و در جنگ ۱۲روزه ۱۶ شهید داشتیم. این استان ۲ میلیون جمعیت دارد با هزار روستا و ۱۴ شهر که ظرفیت های زیادی برای پرداخت دارد.

وی اضافه کرد: دیوار گرگان بعد از دیوار چین بزرگترین دیوار دفاعی دنیا است که دوستان هم در حال ثبت جهانی آن هستند. هم استانی توریستی و هم زائرپذیر هستیم و در سال بیش از ۲۰ میلیون زائر امام رضا (ع) از این استان عبور می کنند.

سپس مهدی نعلبندی مدیر کل صدای استان‌های صدا و سیما درباره برنامه های رادیویی استانی عنوان کرد: ۳۱۵ برنامه برای ایران جان پیش بینی کرده ایم و قرار است ظرفیت رادیونماهای استانی و به ویژه خود استان برای این رویداد در نظر گرفته شود. برنامه ها در قالب نمایش ها و مستندها، جنگ ها و برنامه های موسیقایی رادیویی ساخته می شود.

بهنام حیدری مدیرکل طرح و برنامه ریزی معاونت استان‌های صداوسیما سپس درباره ظرفیت ها عنوان کرد: ما هفت سریال در مرحله پیش تولید و تولید داریم که هفت سریال فاخر است و برای پخش در شبکه های سراسری در نظر گرفته شده است. هر استانی هم سوژه ها و ظرفیت هایش را اولویت بندی کرده است و در دست بررسی است.

کیخا در ادامه در پاسخ به پرسش مهر درباره کارکرد ویژه ایران جان در صداوسیما تصریح کرد: یکی از ظرفیت هایی که در ایران جان صورت گرفت مستندسازی است. اتفاق دیگر تولید آثار کوتاه است. آثاری که به واسطه تکرار زیاد بیشتر دیده می شوند. ظرفیت نمایشی اتفاق دیگر است که براساس آن ما امروزه ۱۰ سریال در مراحل مختلف تولید داریم. سریال های «امیدواران» در یزد و سریال «آسفالت» در سیستان از این جمله است. ظرفیت های جدیدی از استان ها به ایران و حتی دنیا معرفی شده است و شبکه های برون مرزی هم نسبت به این رویداد برنامه سازی می کنند.

وی درباره ضعف سریال های استانی مثل «بادار» عنوان کرد: طرح «بادار ۲» نوشته شد که متفاوت از فصل اول است. در حال حاضر هم روی فیلمنامه و هم روی کست حساسیت زیاد است تا اثبات کنیم کارهای استانی کمتر از تهران نیستند.