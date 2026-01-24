به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی برگزاری رویداد ملی «ایرانجان» با قدردانی از اقدامات سازمان صدا و سیما، این رویداد را یکی از برنامههای خلاقانه و هویتمحور رسانه ملی دانست که با هدف معرفی جامع توانمندیهای استانهای کشور طراحی شده است.
وی با اشاره به نقش اثرگذار صدا و سیما در روایتگری هوشمندانه تحولات کشور، از جمله در مقاطع حساس اخیر، اظهار کرد: رویداد «ایرانجان» خردادماه سال آینده با محوریت استان کرمانشاه برگزار میشود و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای گسترده این استان به مخاطبان داخلی و خارجی خواهد بود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تعامل سازنده مدیران صدا و سیما با دستگاههای اجرایی استان افزود: انسجام مدیریتی و هماهنگی بینبخشی موجب شده برنامههایی مانند ایرانجان بازخوردهای مثبتی از سوی مخاطبان داشته باشد و نقش مؤثری در اطلاعرسانی و افزایش آگاهی عمومی ایفا کند.
حبیبی، رویداد ایرانجان را برنامهای نوآورانه و مردمپسند توصیف کرد و گفت: این رویداد توانسته با بهرهگیری از قالبهای متنوع رسانهای، مخاطبان گستردهای را جذب کند و از نظر جامعیت و اثرگذاری اجتماعی، عملکرد موفقی داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت زمانبندی مناسب اجرای این رویداد در استانها، بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کرمانشاه، موضوع اربعین و نقش محوری استان در هدایت زائران به مرز خسروی، زمان برگزاری ایرانجان با هماهنگی مسئولان ملی و استانی بررسی شد و در نهایت بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ خردادماه بهعنوان زمان پیشنهادی انتخاب شد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ایرانجان باید بستری مؤثر برای معرفی همهجانبه ظرفیتهای استان در حوزههای گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و سرمایهگذاری باشد و برگزاری نشستهای معرفی فرصتهای اقتصادی نیز در دل این رویداد پیشبینی شده است.
حبیبی عنوان «کرمانشاه؛ دروازه زیارت و تجارت» را محور اصلی این رویداد دانست و گفت: این کلیدواژه باید بهصورت برجسته در برنامهها انعکاس یابد تا جایگاه کرمانشاه بهعنوان مسیر اصلی تردد زائران و یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور بیش از پیش معرفی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای شاخص استان از جمله اربعین حسینی، دفاع مقدس، یادمانهای جنگ، گردشگری اورامانات، صنایعدستی، سوغات محلی و تنوع قومی و مذهبی، تأکید کرد: این داشتهها باید بهدرستی و هنرمندانه به تصویر کشیده شوند تا تصویر واقعی و شایستهای از کرمانشاه در سطح ملی ترسیم شود.
استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به جایگاه استان بهعنوان قطب سوم پتروشیمی کشور، خواستار همراهی و تعامل حداکثری دستگاههای اجرایی از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری کرمانشاه و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با صدا و سیما شد تا رویداد ایرانجان به برنامهای ماندگار و اثرگذار تبدیل شود.
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