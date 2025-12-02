فعالیت ایرلاین امیرکبیر در فرودگاه شهدای اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس پیش از ظهر سه شنبه در آئین آغاز به کار ایر لاین امیر کبیر و خط هواپیمایی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های هوایی استان گفت: آغاز فعالیت ایرلاین امیرکبیر در اراک، نه تنها به افزایش ارتباطات داخلی و بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه زمینه رونق اقتصادی و صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی استان را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: سرانه صندلی‌های پروازی استان مرکزی که در برنامه هفتم توسعه هشت صندلی پیش‌بینی شده بود، امروز به ۱۸ صندلی رسیده است، این رشد ۱۸ درصدی نشان‌دهنده توجه دولت و سرمایه‌گذاران به توسعه زیرساخت‌های هوایی استان است.

ابراهیمی با اشاره به ظرفیت‌های جدید فرودگاه شهدای اراک ادامه داد: حضور سرمایه‌گذاران و خرید هواپیماهای جدید، فرصت ارزشمندی برای راه‌اندازی پروازهای بین‌المللی ایجاد کرده و امکان ارتقای جایگاه استان در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور را مهیا می‌کند.

فرودگاه شهدای اراک با باندی به طول ۳۷۰۰ متر و ترمینالی مجهز، اکنون توانایی انجام پروازهای داخلی و بین‌المللی در تمام ساعات شبانه‌روز را دارد.

ایرلاین امیرکبیر روز سه‌شنبه با نخستین پرواز خود در فرودگاه شهدای اراک رسماً آغاز به کار کرد. این افتتاح با حضور مقامات کشوری و استانی و جمعی از مسئولان شهری برگزار شد و نقطه عطفی در توسعه حمل‌ونقل هوایی استان مرکزی محسوب می‌شود.