زندیه وکیلی: توسعه لجستیک و صادرات در اولویت اقدامات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سهشنبه در آئین افتتاح همزمان پروازهای اراک پرواز امیرکبیر و هواپیمایی مهر، اظهار کرد: با حمایت سازمان هواپیمایی کشوری و تلاش سرمایهگذاران بخش خصوصی استان مرکزی، امروز اولین پرواز از اراک به مشهد مقدس انجام شد و این موضوع رضایت مردم استان را به همراه داشته است.
استاندار ادامه داد: استان مرکزی در صنایع و کشاورزی پیشتاز است اما در بخش خدمات هوایی کمبودهایی وجود داشت که با راهاندازی این ایرلاین تا حد زیادی جبران میشود.
وی افزود: پروازهای منظم هفتگی به مشهد و عسلویه برقرار شده و در برنامه آینده، پروازهای بینالمللی به نجف اشرف نیز گنجانده شده است، این اقدام ضمن تسهیل سفرهای زیارتی، ظرفیتهای گردشگری سلامت و حضور بیماران خارجی در استان را نیز افزایش میدهد.
زندیه وکیلی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان مرکزی گفت: ایجاد دهکده لجستیک در کنار فرودگاه اراک در دست اجرا است تا به مرکز حملونقل بار و صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی، از جمله گل و گیاه محلات و ماهیان زینتی تبدیل شود.
استاندار مرکزی گفت::مذاکراتی با سرمایهگذاران برای خرید هواپیماهای کارگو در جریان است تا صادرات استان از طریق فرودگاه اراک تسهیل شود، این اقدامات میتواند اقتصاد استان را متحول و جایگاه آن را در شبکه حملونقل کشور ارتقا دهد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بزرگترین پاداش برای مسئولان، رضایت مردم است و تمام تلاشها در استان با هدف خدمت صادقانه به مردم انجام میشود.
در آئین بهره برداری از پروازهای اراک (امیرکبیر) خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانهای استان مرکزی به مشهد مشرف شدند.
