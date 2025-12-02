  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

طرح جامع مدیریت سگ‌های بلاصاحب در مازندران کلید خورد

بابل - طرح جامع مدیریت سگ‌های بلاصاحب در مازندران با همکاری دانشگاه و دامپزشکی استان در بابل کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب با اشاره به اجرای برنامه‌های واکسیناسیون هاری در سگ‌های صاحب‌دار و گله‌ها، اعلام کرد که اداره کل دامپزشکی مازندران با وجود نداشتن مسئولیت مستقیم در واکسیناسیون سگ‌های بلاصاحب، در این حوزه نیز آماده همکاری کامل است.

وی افزود: ترکیب خدمات عقیم‌سازی با مشارکت دانشگاه و واکسیناسیون توسط دامپزشکی، یک الگوی جامع، پایدار و علمی برای مدیریت جمعیت سگ‌های بلاصاحب به شمار می‌رود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران اجرای صحیح مرحله جمع‌آوری و انتقال سگ‌ها توسط شهرداری‌ها را مهم‌ترین حلقه این فرآیند دانست و تأکید کرد: آغاز موفق اقدامات درمانی، مراقبتی و کنترلی در مراکز نگهداری، وابسته به اجرای دقیق این مرحله است.

حسینی‌فر، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه بابل، با اعلام آمادگی کامل دانشگاه، گفت: دانشکده می‌تواند در انجام عملیات تخصصی عقیم‌سازی سگ‌های نگهداری‌شده همکاری مؤثری داشته باشد و توان علمی و عملیاتی دانشگاه در خدمت این طرح قرار خواهد گرفت.

