به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز نگهداری سگهای بلاصاحب با اشاره به اجرای برنامههای واکسیناسیون هاری در سگهای صاحبدار و گلهها، اعلام کرد که اداره کل دامپزشکی مازندران با وجود نداشتن مسئولیت مستقیم در واکسیناسیون سگهای بلاصاحب، در این حوزه نیز آماده همکاری کامل است.
وی افزود: ترکیب خدمات عقیمسازی با مشارکت دانشگاه و واکسیناسیون توسط دامپزشکی، یک الگوی جامع، پایدار و علمی برای مدیریت جمعیت سگهای بلاصاحب به شمار میرود.
مدیرکل دامپزشکی مازندران اجرای صحیح مرحله جمعآوری و انتقال سگها توسط شهرداریها را مهمترین حلقه این فرآیند دانست و تأکید کرد: آغاز موفق اقدامات درمانی، مراقبتی و کنترلی در مراکز نگهداری، وابسته به اجرای دقیق این مرحله است.
حسینیفر، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه بابل، با اعلام آمادگی کامل دانشگاه، گفت: دانشکده میتواند در انجام عملیات تخصصی عقیمسازی سگهای نگهداریشده همکاری مؤثری داشته باشد و توان علمی و عملیاتی دانشگاه در خدمت این طرح قرار خواهد گرفت.
