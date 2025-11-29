به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رهبر از آغاز رسمی طرح ساماندهی سگهای ولگرد در یاسوج خبر داد و گفت: پس از هشدارهای جدی درباره تهدید سلامت عمومی و افزایش نگرانی مردم، این بار اقدامات عملی و میدانی با هماهنگی دستگاههای مسئول شروع شده و روند جمعآوری سگها با شکل کاملاً هدفمند در حال انجام است.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای قضائی، مکان مشخصی در پارک جنگلی یاسوج تجهیز و آماده بهرهبرداری شده که اکنون بهعنوان محل استاندارد نگهداری موقت، واکسیناسیون و عقیمسازی سگهای ولگرد فعالیت میکند.
معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این مرکز با تأیید دامپزشکی و محیط زیست راهاندازی شد، افزود: برای اولین بار امکان ساماندهی علمی و کنترل شده جمعیت سگهای بلاصاحب در این مکان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه از این پس عملیات زندهگیری، واکسیناسیون و عقیمسازی بهصورت مستمر و تحت نظارت انجام میشود، ادامه داد: شهرداری یاسوج مکلف شده قرارداد رسمی با پیمانکار واجد صلاحیت منعقد کند تا فرآیند جمعآوری بدون آزار حیوانات و با رعایت استانداردهای بهداشتی انجام شود.
رهبر تصریح کرد: اجرای این طرح باعث میشود در مدت کوتاهی شاهد کاهش محسوس حضور سگهای ولگرد در خیابانها، محلات و فضاهای عمومی باشیم و مردم هم بهزودی نتایج این اقدامات را در سطح شهر خواهند دید.
وی با اشاره به اینکه دادستانی روند اجرای کار را رها نخواهد کرد. یادآور شد: کارگروه نظارت با حضور نمایندگان دادستانی، دامپزشکی، محیط زیست و شهرداری بهطور دورهای از محل نگهداری بازدید و گزارشهای دقیق از تعداد سگهای جمعآوریشده، عقیمشده و وضعیت بهداشتی ارائه خواهد کرد.
معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نقش دهیاریها، بخشداریها و دانشگاه علوم پزشکی را نیز مهم دانست و افزود: شناسایی نقاط تجمع سگها در مناطق روستایی و پایش بیماریهای مشترک، از جمله هاری، بهطور مرتب انجام میشود و همه دستگاهها موظفاند گزارش اقدامات خود را در مهلت تعیینشده به دادستانی ارسال کنند.
وی افزود: این بار فقط یک مصوبه یا هشدار صادر نشده، بلکه یک اقدام واقعی در میدان آغاز شده است زیرا سلامت مردم خط قرمز است و این روند تا بازگشت کامل امنیت و آرامش به شهر ادامه پیدا خواهد کرد.
