به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور رمضانی با بیان اینکه محیط فیزیکی نقش مستقیمی در کیفیت یادگیری دارد، خاطرنشان کرد: «دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها معمولاً دسترسی محدودی به کتابخانه‌های مرکزی دارند؛ بنابراین تجهیز سالن‌های مطالعه در مجاورت محل سکونت دانشجویان، به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.»

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین از انعقاد یک تفاهم‌نامه سه‌ساله با مشارکت یکی از خیرین آموزش عالی کشور با هدف ارتقای سطح کیفی و بازطراحی سالن‌های مطالعه خوابگاه‌های دانشجویی سراسر کشور خبر داد و افزود: «با توجه به نقش مؤثر فضای مناسب برای مطالعه و علم‌آموزی، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار صندوق قرار گرفته است.»

رمضانی درباره جزئیات این طرح اظهار کرد: «در این برنامه سه‌ساله، بعد از انجام نیازسنجی و شناسایی کمبودهای موجود در سالن‌های مطالعه، عملیات تجهیز و بهسازی با مشارکت ۴۰ درصدی صندوق رفاه دانشجویان، ۳۰ درصدی خیر و ۳۰ درصدی دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.» به گفته وی، این پروژه بر اساس مدلی مشارکتی و منعطف طراحی شده که تداوم و پایداری اجرای آن را تضمین می‌کند.