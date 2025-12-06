وعده مهم وزارت علوم: ۵ هزار خوابگاه متأهلی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا در حاشیه بازدید از دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره) اظهار کرد: در حوزه خوابگاه‌های متأهلی، برنامه‌ریزی شده که تا پایان برنامه پنج‌ساله، ۵ هزار واحد خوابگاهی ویژه دانشجویان متأهل در کشور ساخته شود.

معاون وزیر علوم با اشاره به ارتباط گسترده دانشگاه‌ها با بخش صنعت گفت: طرح «بورس صنعت مشاغل» که از سال‌های گذشته آغاز شده بود، امسال نیز با قوت ادامه دارد.

رئیس سازمان دانشجویان کشور بیان کرد: از مدیران صنعتی می‌خواهیم با دانشگاه‌های هر شهر و استان تعامل بیشتری برقرار کنند. ظرفیت مهمی ایجاد شده تا صنایع بتوانند نیازهای آینده خود را از میان دانشجویانی که در قالب بورس صنعت مشاغل پذیرفته می‌شوند، تأمین کنند.

وی افزود: در قالب این بورسیه، اجازه داده شده که ۳۰ واحد درسی توسط صنعت تعیین شود و دانشگاه همان واحدها را ارائه دهد. همچنین دانشجویانی که از طریق کنکور وارد دانشگاه می‌شوند، نام صنعت مرتبط در پرونده آنان درج خواهد شد. این دانشجویان هفته‌ای یک روز در محیط صنعتی فعالیت می‌کنند. صنعت نیز می‌تواند سه برابر ظرفیت معرفی انجام دهد و پس از مصاحبه، افراد مناسب را برای بورسیه انتخاب کند.

حبیبا تأکید کرد: باید دانشجویان را به سمت مهارت‌آموزی و تربیت تخصصی هدایت کنیم تا بتوانند در صنایع مختلف نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

وی درباره بازدید از دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره) گفت: این دانشگاه جوان، پویا و رو به رشد است. بررسی خوابگاه‌ها و فضاهای دانشگاهی نشان داد که دانشگاه بروجرد از دانشگاه‌های موفق کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: موفقیت دانشگاه بروجرد نتیجه تلاش‌های دانشجویان است و این دانشگاه می‌تواند الگویی برای دیگر مراکز علمی باشد. وزارت علوم نیز برنامه‌های متنوعی برای توسعه ورزش دانشجویی پیش‌بینی کرده که برگزاری المپیادهای ورزشی در سطوح دانشگاهی، استانی، منطقه‌ای و کشوری از جمله آن‌هاست.

معاون وزیر علوم و رئیس امور دانشجویان بیان کرد: در همین راستا، المپیاد ورزشی دانشجویان تابستان آینده برای دانشجویان دختر در مشهد و برای دانشجویان پسر در شاهرود برگزار خواهد شد.

حبیبا در پایان گفت: منتخبان مسابقات کشوری به رقابت‌های جهانی اعزام می‌شوند و در این چارچوب، تیم بسکتبال دانشجویان دختر نیز به برزیل اعزام شده است.