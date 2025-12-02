به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر سلمانی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه میزان صدقات جمعآوری شده در استان یزد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد یافته است، اظهار کرد: این رشد مرهون استقبال مردم از روشهای نوین و الکترونیکی اهدای کمک است.
وی افزود: در سال جاری تاکنون مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال معادل ۲۸ میلیارد تومان صدقه توسط نیکوکاران یزدی جمعآوری شده است.
سلمانی گفت: از این مقدار ۱۷۰ میلیارد ریال از طریق سامانههای الکترونیکی و ۳۰ میلیارد ریال دیگر نیز از طریق مراکز نیکوکاری به صورت دیجیتال واریز شده است. همچنین، در قالب پویش هر ایرانی، یک صندوق صدقه الکترونیکی مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از طریق سامانه سما و آنلاین ثبت شده است و مابقی نیز به روشهای دیگر جمعآوری شده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان یزد با اشاره به استقبال از پویش مذکور، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۶ هزار صندوق شخصی در استان ایجاد شده و مبلغ ۱۶ میلیارد ریال مذکور تنها در سال جاری با ۳۲ هزار تراکنش در سامانه سما ثبت شده است.
سلمانی با تأکید بر تأثیر مثبت الکترونیکیشدن فرآیندها در افزایش مشارکتها، بیان کرد: این موضوع یزد را در زمره استانهای پیشرو کشور با رتبه ۱۰ در جذب کمکهای مردمی از راههای نوین قرار داده است.
وی در ادامه به توزیع هدفمند این کمکها اشاره کرد و گفت: صدقات جمعآوری شده صرف حمایت از حدود ۲۰ هزار خانوار تحت پوشش در استان میشود که نیمی از آنان سالمند هستند و بخشی از این منابع نیز به هزینههای درمانی، معیشتی و آموزشی مددجویان اختصاص مییابد.
سلمانی در پایان تصریح کرد: کمکهای مردمی هر شهرستان منحصراً برای نیازمندان همان منطقه هزینه میشود تا اصل شفافیت و عدالت در توزیع کاملاً رعایت شود.
