۵۶ درصد صدقات ایلام به روش الکترونیکی پرداخت می شود

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون ۶ میلیارد و ۶۷۸ میلیون و۴۹۵ هزار تومان صدقه جمع آوری شده است.

وی افزود: از صدقات جمع آوری شده مبلغ ۲ میلیارد تومان مختص به مرز مهران و اربعین حسینی و مابقی آن مربوط به دیگر شهرستان‌های این استان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی با اشاره به اینکه صدقه جمع آوری شده نسبت به مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است تصریح کرد: مردم شهرستان‌های ایلام، مهران، دره شهر، آبدانان و ایوان به ترتیب بیشترین میزان صدقه در این استان را پرداخت کرده‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به پرداخت صدقه به دو روش الکترونیکی و سنتی، تصریح کرد: حدود ۵۶ درصد صدقات به مبلغ ۳ میلیارد تومان از طریق روش الکترونیکی و ۴۴ درصد نیز به روش سنتی و از طریق صندوق‌های صدقات بوده است.

وی با عنوان اینکه روش‌های الکترونیکی شامل شماره حساب‌های بانکی، دستگاه‌های پوز، واریز اینترنتی، و شبا بانکی است اضافه کرد: احداث مسکن برای خانواده‌های نیازمند، پرداخت هزینه‌های درمان، تامین بخشی از هزینه‌های ازدواج فرزندان مددجو، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش و کمک هزینه معیشتی به خانواده مددجویان از جمله مصارف و هزینه کرد صدقات جمع آوری شده مردمی است.

به گفته مدیر کل کمیته امام خمینی؛ صدقات پرداختی مردم نیکوکار در هر حوزه جغرافیایی استان ایلام که جمع آوری می‌شود در همان مناطق نیز هزینه می‌شود.