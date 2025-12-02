ورودی اصلی شهر گناوه مسدود شد

سید ابوالحسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت تردد در ورودی شهر گناوه اظهار کرد: بهدلیل اجرای پروژه روگذر در محدوده پلیسراه، ورودی اصلی شهر، قبل از بیمارستان، بهطور موقت مسدود شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان گناوه افزود: برای تسهیل عبور و مرور، مسیر جایگزین در فاصله حدود ۵۰۰ متر جلوتر و از نخستین دوربرگردان تعیین شده و علائم هشداردهنده نیز نصب شده است.
وی از شهروندان و کاربران جادهای خواست تا در حین عبور از این محدوده با سرعت مطمئنه حرکت کنند و با رعایت کامل احتیاط، همکاری لازم را با عوامل راهداری و پیمانکار پروژه داشته باشند.
