۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

ورودی اصلی شهر گناوه مسدود شد

گناوه- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان گناوه با بیان اینکه ورودی اصلی شهر به‌دلیل اجرای روگذر مسدود شده است از رانندگان خواست تا از مسیر جایگزین استفاده کنند.

سید ابوالحسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت تردد در ورودی شهر گناوه اظهار کرد: به‌دلیل اجرای پروژه روگذر در محدوده پلیس‌راه، ورودی اصلی شهر، قبل از بیمارستان، به‌طور موقت مسدود شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان گناوه افزود: برای تسهیل عبور و مرور، مسیر جایگزین در فاصله حدود ۵۰۰ متر جلوتر و از نخستین دوربرگردان تعیین شده و علائم هشداردهنده نیز نصب شده است.

وی از شهروندان و کاربران جاده‌ای خواست تا در حین عبور از این محدوده با سرعت مطمئنه حرکت کنند و با رعایت کامل احتیاط، همکاری لازم را با عوامل راهداری و پیمانکار پروژه داشته باشند.

