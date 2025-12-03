احمد مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: بر اساس قانون، هرگونه ساختوساز در این زمینها تنها با مجوز رسمی و برای مقاصد کشاورزی مجاز است.
وی افزود: در سال جاری، با ۲۰۷ مورد ساختوساز غیرمجاز در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی برخورد و این سازهها قلعوقمع شد.
مشایخی با تأکید بر اهمیت حیاتی حفظ اراضی کشاورزی، هشدار داد: هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز غیرقانونی در این زمینها، نهتنها سرمایههای ملی و طبیعی ما را نابود میکند، بلکه امنیت غذایی نسلهای آینده را به مخاطره میاندازد.
وی از همه شهروندان خواست از هرگونه اقدام به ساختوساز در زمینهای کشاورزی بدون اخذ مجوزهای لازم خودداری کنند و گفت: چنانچه افراد به این هشدارها توجه نکنند، دستگاههای قضائی و اجرایی بدون اغماض مجبور به اعمال قانون خواهند بود که نتیجه آن، تخریب سازههای غیرمجاز و تحمل زیان مالی از سوی متخلفان است.
مدیر امور اراضی استان بوشهر در پایان یادآور شد: زمینهای کشاورزی میراثی برای همه نسلهاست و حفاظت از آنها برای تأمین غذای کشور یک وظیفه همگانی محسوب میشود.
