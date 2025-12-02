تجمع داوطلبان آزمون فرهنگیان در اعتراض به عدم ابلاغ مصوبه افزایش سن

به گزارش خبرنگار مهر، تجمعکنندگان با اشاره به گذشت بیش از دو ماه از تصویب مصوبه افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان، خواستار تسریع در ابلاغ این مصوبه شدند. آنان اعلام کردند که در حال حاضر به دلیل بلاتکلیفی در تعیین شرط سنی، بسیاری از داوطلبان امکان برنامهریزی برای شرکت در آزمون را ندارند.
بر اساس اعلام دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در مصاحبههای پیشین، قرار بود مصوبه افزایش شرط سنی آزمون فرهنگیان «به زودی» از سوی رئیسجمهور ابلاغ شود، اما با وجود گذشت بیش از دو ماه از تصویب آن، این مصوبه هنوز در مرحله ابلاغ قرار نگرفته است.
مصوبه مذکور افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال را شامل میشود؛ این پیشنهاد دو بار در شورای معین تصویب شد و در نهایت در جلسه ۸ مهرماه سال جاری شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
گفتنی است ثبتنام آزمون فرهنگیان از ۲۵ آذرماه آغاز میشود و به گفته داوطلبان، تعیین تکلیف نهایی شرط سنی از ضرورتهای فوری پیش از آغاز فرایند ثبتنام محسوب میشود.
