۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

تجمع داوطلبان آزمون فرهنگیان در اعتراض به عدم ابلاغ مصوبه افزایش سن

صبح امروز جمعی از داوطلبان شرکت در آزمون دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به عدم ابلاغ مصوبه افزایش شرط سنی این آزمون از سوی رئیس‌جمهور، مقابل دبیرخانه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع‌کنندگان با اشاره به گذشت بیش از دو ماه از تصویب مصوبه افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان، خواستار تسریع در ابلاغ این مصوبه شدند. آنان اعلام کردند که در حال حاضر به دلیل بلاتکلیفی در تعیین شرط سنی، بسیاری از داوطلبان امکان برنامه‌ریزی برای شرکت در آزمون را ندارند.

بر اساس اعلام دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه‌های پیشین، قرار بود مصوبه افزایش شرط سنی آزمون فرهنگیان «به زودی» از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شود، اما با وجود گذشت بیش از دو ماه از تصویب آن، این مصوبه هنوز در مرحله ابلاغ قرار نگرفته است.

مصوبه مذکور افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال را شامل می‌شود؛ این پیشنهاد دو بار در شورای معین تصویب شد و در نهایت در جلسه ۸ مهرماه سال جاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

گفتنی است ثبت‌نام آزمون فرهنگیان از ۲۵ آذرماه آغاز می‌شود و به گفته داوطلبان، تعیین تکلیف نهایی شرط سنی از ضرورت‌های فوری پیش از آغاز فرایند ثبت‌نام محسوب می‌شود.

زهرا سیفی

    • zahra IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      16 0
      پاسخ
      ممنون بخاطر پیگیریتون، خواستار ابلاغ نهایی هرچه سریعتر مصوبه افزایش سن هستیم #ابلاغ _نهایی_افزایش_سن_فرهنگیان_به۳٠_سال
    • negin NL ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      17 0
      پاسخ
      ما خواستار پیگیری و ابلاغ شدن مصوبه افزایش سن هستیم ایا این خواسته ی زیادیه که ماه ها مارو سرگردان و علاف کردن چرا رئیس جمهور انقد نسبت ب ما جوانان بی تفاوت است؟ #ابلاغ _شرط _سنی_فرهنگیان _به_30سال
    • CA ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      11 0
      پاسخ
      خواستار امضا سریع افزایش سن فرهنگیان به ۳۰سال توسط ریاست جمهوری
    • محمدحسین IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      13 0
      پاسخ
      خدا قوت به جوانان دلسوز و انقلابی که برای اهداف پاک و بر حق خود تلاش و اهتمام می‌ورزند ، امید است که رئیس محترم جمهور با ابلاغ این مصوبه کارشناسی شده شورای انقلاب اسلامی امید را به جوانان و دلسوزان فرهنگ و تعالی ایران انتقال دهد ، دعاگوی شما جمعی از جوانان سرزمین
    • ناشناس US ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      10 0
      پاسخ
      سلام و ممنون از اطلاع رسانی شما شرط سنی دانشگاه فرهنگیان سن عددی و شناسنامه ایی ۲۴ سال نیست بلکه شرط ماه هم داره و باید مهر ماه هر سال تحصیلی بشی ۲۴ سال به عنوان مثال امسال فقط کسانی مجاز به ثبت نام در آزمون دانشگاه فرهنگیان بودند که از ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ به بعد به دنیا اومده بودن زمانی تا آزمون دانشگاه فرهنگیان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵باقی نمانده آقای دکتر پزشکیان لطفا افزایش سن دانشگاه فرهنگیان به ۳۰سال رو ابلاغ کنید و ما جوانان ایرانی علاقه مند به معلمی ۲۴ تا ۳۰سال را ناامید نکنید
    • مرادی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      7 0
      پاسخ
      ممنون بابت پیگیری ابلاغ نهایی افزایش شرط سنی فرهنگیان
    • نغمه IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      7 0
      پاسخ
      سلام ممنون #ابلاغ_نهایی_افزایش_سن_دانشگاه_فرهنگیان_به_۳۰_سال آقای رئیس جمهور تروخدا ابلاغ کنید دوماهه منتطر ابلاغ هستیم اخه کدوم مصوبه دوماه طول میکشه ابلاغش پیگیری کنید تروخدا
    • فاطمه IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      8 0
      پاسخ
      سلام و ممنون از اطلاع رسانی شما، آقای پزشکیان دوماه از تصویب افزایش سن دانشگاه فرهنگیان گذشته لطفا افزایش سن رو ابلاغ کنید و ما جوانان ایرانی رو از بلاتکلیفی دربیاورید #ابلاغ_افزایش_سن_دانشگاه_فرهنگیان_برای_کنکور۱۴۰۵
    • ali IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      ممنون بخاطر توجهتون، خواستارابلاغ نهایی هرچه سریعتر مصوبه افزایش سن هستیم #ابلاغ_نهایی_افزایش_سن_فرهنگیان_به۳٠_سال
    • ناشناس IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 0
      پاسخ
      آقای پزشکیان مطالبه گران افزایش سن دانشگاه فرهنگیان ۲ ساله که دارن تلاش میکنن برای افزایش سن دانشگاه فرهنگیان حالا که به تصویب رسیده و دوماه که از این تصویب گذشته لطفا افزایش سن دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال رو هرچه سریعتر ابلاغ کنید #ابلاغ_افزایش_سن_دانشگاه_فرهنگیان_به_۳۰سال_برای_کنکور۱۴۰۵
    • ساره IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      خاهش میکنم تکلیف رو مشخص کنید
    • انیس حیدری IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      واقعا دیگه داریم وقتو از دست میدیم واقعا دیگه دارند دیر اعلام می‌کنن لطفاً سریع‌تر ابلاغیه امضا بشه
    • Shr RO ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      لطفا افزایش سن دانشگاه فرهنگیان به ۳۰سال رو نهایی کنید ما جوانان از بلاتکلیفی در بیارید
    • ستاره IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      8 0
      پاسخ
      ابلاغ فوری ما منتظر ابلاغیم

