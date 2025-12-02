به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جلسه کارگروه برنامه و اعتبارات کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی صبح امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا اربابسلیمانی، معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در سالن اجتماعات علامه طباطبایی این مرکز برگزار شد.
حسین سلیمانی، مدیرکل کمیسیون تبلیغ و ترویج قرآن در خصوص شاخصها و اصول حاکم بر انتخاب برنامهها و طرحهای ارسالی به این کمیسیون گفت: سعی کردیم برنامههایی انتخاب شوند که گستره ملی داشته باشد و منطبق بر منظومه فکری و قرآنی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و همچنین منطبق با اولویتهای مصوب سال ۱۴۰۴ باشند.
سلیمانی افزود: در انتخاب تمامی طرحها و برنامه به حوزه کودک و نوجوان توجه ویژه شده است و همه این برنامهها باید خلاقانه و ابتکاری باشند.
در این نشست طرحهای ارسالی به این کمیسیون با حضور نمایندگان سازمان دارالقرآن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای عالی قرآن، انجمن خادمان قرآن، شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و دو نفر از اعضای حقیقی کمیسیون تبلیغ و ترویج بحث و بررسی شد.
