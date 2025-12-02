جلسه با مدیرعامل برای تعیین تکلیف مدافع جنجالی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، عارف آقاسی که اولین خرید و یکی از گرانترین بازیکنان استقلال در شروع فصل بود حالا خواستار جدایی از این تیم شده است.

صحبت های سرمربی استقلال پس از دیدار برابر فولاد خوزستان نشان داد که آقاسی دیگر تا زمانی که ساپینتو در این تیم مسئولیت دارد جایی در استقلال ندارد و باید به فکر تیم دیگری باشد.

بعد از صحبت های ساپینتو قرار است جلسه ای بین تاجر نیا و آقاسی برگزار شود تا در خصوص جدایی او و مسائل مالی تصمیم گیری شود.

آقاسی حالا مورد انتقاد شدید هواداران هم قرار گرفته و با توجه به اینکه در زمان سرمربی گری فرهاد مجیدی هم چنین رفتاری از خود نشان داده بطور حتم دیگر جایی در استقلال نخواهد داشت.

به همین خاطر او قصد دارد در نشست با تاجرنیا تکلیفش را مشخص کند. از گل گهر سیرجان به عنوان مقصد بعدی این مدافع خبرساز نام برده می شود.