شناسایی انبار بزرگ کولرهای قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در راستای این خبر گفت: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از محلات شهرستان بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران این یگان ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا تعداد ۲۹۹ دستگاه کولر خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.