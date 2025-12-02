  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

شناسایی انبار بزرگ کولرهای قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف تعداد ۲۹۹ دستگاه کولر قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در راستای این خبر گفت: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از محلات شهرستان بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران این یگان ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا تعداد ۲۹۹ دستگاه کولر خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

