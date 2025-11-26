  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

کشف ۴۸۵ هزار نخ سیگار قاچاق در هرمزگان

بندرعباس-جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۴۸۵ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر دپوی سیگار قاچاق در یکی از محلات این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: موران ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا تعداد ۴۸۵ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگانبا اشاره به اینکه ارزش سیگارهای قاچاق کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال می‌باشد تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل یک نفر دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا قوووت تو را بخدا لب ساحل بندرعباس یه عده هستند قلیان و چیزهای خطرناک دیگه میدن دست بچه ها مردم که مصرف کنند این را هم دستگیر کنید توی محله ها مواد مخدر . مشروبات الکلی و آشغال هایی دیگه میفروشند اونم بدون ترس و واهمه ..اینا رو دستگیر کنید خواهشمندیم

