کشف ۴۸۵ هزار نخ سیگار قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر دپوی سیگار قاچاق در یکی از محلات این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: موران ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا تعداد ۴۸۵ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگانبا اشاره به اینکه ارزش سیگارهای قاچاق کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال می‌باشد تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل یک نفر دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.