  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

حافظی:یک روزنامه محلی با قدمت ۱۱۲ سال در مشهد رونمایی شد

حافظی:یک روزنامه محلی با قدمت ۱۱۲ سال در مشهد رونمایی شد

مشهد- رئیس اداره مطبوعات آستان قدس رضوی گفت: همزمان با سالروز شهادت «میرزا کوچک خان جنگلی»، روزنامه جنگل با قدمت ۱۱۲ سال در مشهد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حافظی در آئین معرفی روزنامه جنگل به‌عنوان ارگان رسانه‌ای نهضت جنگل، اظهار کرد: این روزنامه در ۱۹ شعبان ۱۳۳۵ قمری برابر با ۲۰ خرداد ۱۲۹۶ شمسی، به‌صورت چاپ سنگی، در قطع ۳۵ در ۲۲ سانتی‌متر منتشر و به سرعت در آن دوره، محبوب شد.

رئیس اداره مطبوعات آستان قدس رضوی افزود: آگاهی‌بخشی در امور مملکت از جمله اهداف روزنامه جنگل بود و این روزنامه خود را نگهبان حقوق ایرانیان، معرفی می‌کرد.

وی اضافه کرد: روزنامه جنگل به‌عنوان مرجع رسمی اطلاع‌رسانی نهضت جنگل تقویت شد و نقش نظارتی میرزا کوچک خان را نیز تأیید کرد، در حقیقت میرزا کوچک خان در چاپ مقالات آن، نقش مستقیم نداشت، اما مدیران را انتخاب و در دفتر روزنامه با سران جنگل، دیدار می‌کرد.

حافظی اظهار کرد: روزنامه جنگل با دولت‌هایی که منافع مملکت را نادیده می‌گرفتند، مخالفت و فساد اداری را نیز، رصد می‌کرد.

رئیس اداره مطبوعات آستان قدس رضوی ادامه داد: این روزنامه در ۱۰ ذی‌القعده ۱۳۳۸ قمری بسته شد که این امر نشانه فشارهای سیاسی و نظامی بر نهضت جنگل بود. آرشیو ۳۸ شماره‌ای روزنامه جنگل به‌عنوان سند روشنی از مشروطه‌خواهی، ضداستعماری بودن و دفاع از وحدت ملی آن، باقی مانده است.

کد خبر 6675867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها