حافظی:یک روزنامه محلی با قدمت ۱۱۲ سال در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حافظی در آئین معرفی روزنامه جنگل به‌عنوان ارگان رسانه‌ای نهضت جنگل، اظهار کرد: این روزنامه در ۱۹ شعبان ۱۳۳۵ قمری برابر با ۲۰ خرداد ۱۲۹۶ شمسی، به‌صورت چاپ سنگی، در قطع ۳۵ در ۲۲ سانتی‌متر منتشر و به سرعت در آن دوره، محبوب شد.

رئیس اداره مطبوعات آستان قدس رضوی افزود: آگاهی‌بخشی در امور مملکت از جمله اهداف روزنامه جنگل بود و این روزنامه خود را نگهبان حقوق ایرانیان، معرفی می‌کرد.

وی اضافه کرد: روزنامه جنگل به‌عنوان مرجع رسمی اطلاع‌رسانی نهضت جنگل تقویت شد و نقش نظارتی میرزا کوچک خان را نیز تأیید کرد، در حقیقت میرزا کوچک خان در چاپ مقالات آن، نقش مستقیم نداشت، اما مدیران را انتخاب و در دفتر روزنامه با سران جنگل، دیدار می‌کرد.

حافظی اظهار کرد: روزنامه جنگل با دولت‌هایی که منافع مملکت را نادیده می‌گرفتند، مخالفت و فساد اداری را نیز، رصد می‌کرد.

رئیس اداره مطبوعات آستان قدس رضوی ادامه داد: این روزنامه در ۱۰ ذی‌القعده ۱۳۳۸ قمری بسته شد که این امر نشانه فشارهای سیاسی و نظامی بر نهضت جنگل بود. آرشیو ۳۸ شماره‌ای روزنامه جنگل به‌عنوان سند روشنی از مشروطه‌خواهی، ضداستعماری بودن و دفاع از وحدت ملی آن، باقی مانده است.