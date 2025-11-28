به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هوشمند، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، در حاشیه بازدید علمای حوزه علمیه از نمایشگاه رواق خدمت، با اشاره به وسعت فعالیت‌های آستان در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: در هر عرصه‌ای فعالیت‌ها و خدمات ارزشمند و شایسته‌ای در حال ارائه به عموم مردم است و ضروری است نخبگان و فرهیختگان جامعه با این اقدامات، بیشتر آشنا شوند.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهره‌مندی از نظرات و پیشنهادهای علما و نخبگان، اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف به زائران و جامعه نخبگانی درباره پروژه‌های آستان است؛ تا در برابر عملیات رسانه‌ای دشمن که علیه آستان قدس رضوی انجام می‌گیرد، آگاهی لازم ایجاد شود.

وی، افزود: در قالب طرح «جهاد تبیین»، زمینه آشنایی عالمان و فرهیختگان با فعالیت‌های آستان فراهم شده و بخش‌هایی از این طرح شامل معرفی پروژه‌های عمرانی بزرگ مانند توسعه «رواق امیرالمؤمنین (ع)» و «رواق امام حسین (ع)» و نیز نمایش فناوری‌های نوین است.

هوشمند با اشاره به تأکید تولیت آستان قدس رضوی بر نگاه علمی و تبلیغی در دوره جدید فعالیت‌ها، گفت: محور اصلی برنامه‌ها، تقویت وجوه علمی، فرهنگی و تبلیغی این آستان مقدس است تا زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات فرهنگی و معنوی باکیفیت بالاتر، در حرم فراهم شود.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی همچنین از استقبال آستان برای بهره‌برداری از نظرات علما در زمینه نحوه برگزاری بازدیدها و ارتقای فعالیت‌ها خبر داد و افزود: در فازهای بعدی این طرح، حضور طلاب جوان، دانشجویان و گروه‌های مختلف مردمی نیز، برنامه‌ریزی شده است.

وی تأکید کرد: اطلاعات مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌های جاری آستان، به‌صورت مستمر از طریق رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر می‌شود تا ارتباط عمومی مؤثری با مردم برقرار شود.

در ادامه امیر خالقی، مدیر ارتباطات آستان قدس رضوی، در حاشیه بازدید علمای حوزه علمیه از نمایشگاه رواق خدمت، با بیان اینکه مجموع فضاهای حرم مطهر رضوی در حال حاضر حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع را شامل می‌شود اظهار کرد: از این حجم عظیم، تنها حدود ۴۰ درصد به فضاهای مسقف مورداستفاده زائران اختصاص دارد و سایر بخش‌ها شامل فضاهای اداری، تأسیسات و محوطه‌های روباز است.

مدیر ارتباطات آستان قدس رضوی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مشهد و محدودیت خدمت‌رسانی به زائران در فصول گرم و سرد سال، مجموعه آستان قدس رضوی درصدد است تا با افزایش فضاهای مسقف، رفاه زائران را تأمین کند که یکی از دستورات مهم تولیت محترم آستان قدس رضوی، ساخت دو رواق بزرگ جدید در همین راستا بوده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های توسعه سطحی و ارتفاعی در بناهای تاریخی حرم مطهر خاطرنشان کرد: اطراف صحن‌های اصلی مانند صحن آزادی و انقلاب به دلیل قدمت تاریخی و لزوم حفظ ترکیب و بافت اصیل آنها قابل مسقف سازی نیستند، ازاین‌رو توسعه‌ها عمدتاً در بخش‌های زیرسطحی صورت می‌گیرد.

خالقی از افتتاح نخستین باغ زیارتی حرم مطهر در رواق امیرالمؤمنین خبر داد و گفت: این باغ، فضایی معنوی برای زائران فراهم می‌کند تا در جوار گنبد منور، با آرامش و معنویت بیشتری به زیارت بپردازند.

مدیر ارتباطات آستان قدس رضوی تصریح کرد که در طراحی و اجرای این پروژه‌ها، استفاده از معماری خراسانی و استانداردهای نوین ساخت‌وساز موردتوجه ویژه قرار گرفته تا ضمن حفظ اصالت تاریخی بنا، جلوه‌های زیبایی و کارآمد بیشتری به حرم مطهر افزوده شود.