۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

صفاری: سانحه رانندگی در جاده قدیم رستم آباد به رودبار ۳ قربانی گرفت

رشت-رئیس پلیس راه گیلان از برخورد سواری سمند با سواری پراید در جاده قدیم رستم آباد به رودبار و جان باختن ۳ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در جاده قدیم رستم آباد به رودبار گفت: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری سمند که از مسیر رودبار به رستم آباد در حال تردد بود در محدوده زیدار با یک دستگاه سواری پراید که در مسیر خود در حرکت بوده به صورت شاخ به شاخ برخورده کرده است.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه در این تصادف ۵ نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند، گفت: ۳ نفر از سرنشینان پراید، یک مرد ۶۶ ساله و دو خانم ۵۶ و ۵۷ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تجاوز به چپ راننده سواری سمند اعلام کرده‌اند.

