  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

برخورد مرگبار پژو و تریلی در جنگل گلستان؛ یک کشته و سه زخمی

برخورد مرگبار پژو و تریلی در جنگل گلستان؛ یک کشته و سه زخمی

گرگان-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با تریلی «داف» در محور جنگل گلستان، یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: براساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، این سانحه شامگاه امروز در محور جنگلی گلستان و پیش از پل شماره یک به وقوع پیوست.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، دو تیم امدادی چهارنفره به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه ست نجات از پایگاه امدادی تنگراه به محل اعزام شدند.

به گفته سلیمی، در این برخورد مرگبار یک نفر در دم جان خود را از دست داد و سه نفر نیز دچار مصدومیت شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: تیم‌های امدادی پس از انجام عملیات رهاسازی پیکر فرد فوت‌شده، آن را به عوامل انتظامی تحویل دادند. همچنین یکی از مصدومان توسط هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6676173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها