برخورد مرگبار پژو و تریلی در جنگل گلستان؛ یک کشته و سه زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: براساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، این سانحه شامگاه امروز در محور جنگلی گلستان و پیش از پل شماره یک به وقوع پیوست.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، دو تیم امدادی چهارنفره به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه ست نجات از پایگاه امدادی تنگراه به محل اعزام شدند.
به گفته سلیمی، در این برخورد مرگبار یک نفر در دم جان خود را از دست داد و سه نفر نیز دچار مصدومیت شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: تیمهای امدادی پس از انجام عملیات رهاسازی پیکر فرد فوتشده، آن را به عوامل انتظامی تحویل دادند. همچنین یکی از مصدومان توسط هلالاحمر و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
