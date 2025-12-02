به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورفرزانه، ظهر سهشنبه در آئین بهرهبرداری از پروازهای اراک پرواز امیرکبیر و هواپیمایی مهر در فرودگاه شهدای اراک، گفت: پیگیریهای مستمر و برنامهریزیهای دقیق در سازمان هواپیمایی موجب شد پروژههای هوایی استان مرکزی قابلیت بهرهبرداری پیدا کنند و امروز شاهد آغاز فعالیت هواپیمایی مهر و پروازهای منظم از مبدا اراک باشیم.
رئیس سازمان هواپیمایی افزود: سرمایهگذاران بخش خصوصی با درک صحیح از اقتصاد هوانوردی توانستند حمایتهای فنی و سرمایهای لازم را فراهم کنند و زمینه رونق بیشتر صنعت هوایی را در استان مرکزی ایجاد کنند.
پورفرزانه گفت: حملونقل هوایی همانند بدن انسان نیازمند شاهرگ و مویرگ است؛ پروازهای بلندمدت و بینالمللی نقش شاهرگ را دارند و پروازهای منطقهای و داخلی همانند مویرگ عمل میکنند چنانچه این شبکه کامل نباشد، اقتصاد حملونقل هوایی پایدار نخواهد بود.
وی ادامه داد: سیاست دولت بر این است که در هر استان و شهری که فرودگاه مجهز وجود دارد، سرمایهگذاران جذب شوند و با حمایتهای لازم، پروازهای منطقهای برقرار شود.
پورفرزانه گفت: این اقدام علاوه بر توسعه متوازن حملونقل، موجب رونق اقتصادی و فرهنگی در استانها خواهد شد.
وی بیان کرد: با تشویق سرمایهگذاران خرد، امکان خرید مستقیم هواپیما فراهم شده است؛ این مدل تاکنون موفق بوده و میتواند آینده صنعت هوانوردی کشور را تضمین کند.
رئیس سازمان هواپیمایی گفت: استانهایی که تاکنون از پروازهای منظم محروم بودهاند، در اولویت برنامههای سازمان قرار دارند و جذب سرمایهگذاران در این مناطق با جدیت پیگیری میشود.
نظر شما