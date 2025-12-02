سعیدی: هنر باید هویت ایرانی و اسلامی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی عصر سه‌شنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌های فرهنگی و هنری سه استان مازندران، گیلان و گلستان که به میزبانی مازندران در اردوگاه شهدای دانش‌آموزی بادله برگزار شد، تأکید کرد: هنر باید زبان تحول، رشد و شکوفایی یک ملت باشد.

وی افزود: هنر زمانی اثرگذار خواهد بود که ریشه در اصالت‌ها، باورها، هویت ایرانی و ملی و همچنین هویت اسلامی داشته باشد و در چنین بستری است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تعالی یک ملت شود.

سعیدی در پایان خطاب به دانش‌آموزان شرکت‌کننده اظهار امیدواری کرد که هنر آنان در آینده متعهد باشد و به‌عنوان هنرمندان متعهد معرفی شوند.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، نیز با اشاره به نقش مهم جشنواره‌های فرهنگی و هنری گفت: این مسابقات ظرفیتی ارزشمند برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و تحقق اهداف فرهنگی، هنری و قرآنی در مدارس است.

وی افزود: استعداد در وجود همه دانش‌آموزان نهفته است و ضرورت دارد توانمندی‌ها شناسایی و پرورش داده شود، کار گروهی تقویت شود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان افزایش یابد.

کلبادی‌نژاد همچنین تأکید کرد که برگزیدگان جشنواره‌ها باید از تجربیات خود بهره‌برده و به‌عنوان سفیران فرهنگی در میان دیگر دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کنند.