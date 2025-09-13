آئین تجلیل از ستارگان همایش فرهنگی هنری فردا در رودان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تجلیل از برگزیدگان مرحله شهرستانی و استانی جشنواره فرهنگی هنری فردا با حضور پرشور مسئولان، دانشآموزان، معاونین و مربیان پرورشی در شهرستان رودان برگزار شد.
این مراسم که نمادی از ارجگذاری به تلاشهای فرهنگی و هنری نسل جوان بود، با حضور بهنام کریمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودان، عبدالله عبدی بحرینی مدیر آموزش و پرورش شهرستان، و رحیم سالاری معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش رودان، رنگ و بویی ویژه یافت.
در این آئین باشکوه قریب به ۵۰۰ نفر شامل ۴۴۰ دانشآموز برگزیده و ۴۵ معاون و مربی پرورشی فعال در حوزههای فرهنگی هنری تقدیر به عمل آمد.
دانشآموزان در رشتههای انفرادی و گروهی، بهویژه در بخش سرود در مقاطع متوسطه اول و دوم، موفق به کسب رتبههای برتر شده بودند و با دریافت لوح تقدیر و هدایای فرهنگی، مورد تشویق قرار گرفتند.
این مراسم نه تنها تجلیل از مقام هنر و تربیت بود، بلکه فرصتی برای نمایش ظرفیتهای فرهنگی شهرستان رودان و انگیزهبخشی به نسل آینده محسوب میشد. مسئولان حاضر در سخنرانیهای خود بر اهمیت استمرار چنین برنامههایی در تقویت روحیه، خلاقیت و هویت فرهنگی دانشآموزان تأکید کردند.
جشنواره فرهنگی هنری فردا که امسال به چهل و سومین دوره خود رسیده، بستری برای شکوفایی استعدادهای دانشآموزی در سراسر کشور فراهم کرده و رودان با درخشش چشمگیر خود، بار دیگر جایگاه فرهنگی خود را تثبیت کرد.
نظر شما