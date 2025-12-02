حجتالاسلام علیرضا ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر اظهار کرد: با توجه به ضرورت همافزایی ملی در پاسداشت منزلت زن مسلمان ایرانی، شعار محوری برنامههای امسال تحت عنوان «بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت» اعلام شده است.
وی با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ فاطمی در شکلدهی به الگوی زن مسلمان افزود: نظر به اهمیت ترویج فرهنگ فاطمی و تقویت گفتمان زن و مادری در جامعه، لازم است تمام دستگاهها این شعار را سرلوحه برنامهها، مراسم، تولیدات تبلیغی، اقلام اطلاعرسانی و دیگر فعالیتهای فرهنگی مرتبط با این هفته قرار دهند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: ضروری است اقدامات دستگاهها با محوریت این شعار و در راستای تعمیق ارزشهای والایی همچون مادری، نجابت، ایثار و مقاومت در افکار عمومی انجام گیرد. این هفته فرصت مناسبی برای بازخوانی جایگاه زن ایرانی در منظومه فرهنگی و انقلابی ماست.
ناجی همچنین از تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی استان خواست گزارش فعالیتها و اقدامات خود در این زمینه را مطابق با زمانبندی اعلامشده به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
وی در پایان با آرزوی توفیق برای مجموعههای عضو ستاد، گفت: امیدواریم با همگرایی و تلاش همه دستگاهها، بزرگداشت مقام زن و مادر به شکلی درخور شأن بانوی ایرانی و در مسیر خدمت به آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ نورانی اهلبیت (ع) برگزار شود.
