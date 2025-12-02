آثار هنری باید هویت دینی، اسلامی و ایرانی را پاسداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریبرز حاتمی امروز سهشنبه در آئین معارفه رئیس بسیج هنرمندان لرستان، با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی، آن را عامل اصلی وفاق، همدلی و همراهی مردم با حاکمیت دانست و اظهار داشت: اگر سرمایه اجتماعی موردحمایت و هدایت صحیح قرار نگیرد، بهسرعت فرو خواهد ریخت.
وی حفظ سرمایه اجتماعی را به معنای ایستادگی بر حق دانست و افزود: این موضوع را نباید با تساهل و تسامح بیجا تضعیف کرد.
معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، افزود: هنرمندان نقش اساسی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی دارند. آثار هنری زمانی ارزشمند خواهند بود که در مسیر تعالی جامعه قرار گیرند و هویت دینی، اسلامی و ایرانی را پاسداری کنند.
سرهنگ حاتمی با اشاره به هجمههای چندوجهی دشمن علیه هنرمندان، گفت: امروز دشمن علاوه بر تلاش برای انحراف آثار هنری، با روح، روان، شخصیت و حتی جسم هنرمندان مقابله میکند. این هجمه همهجانبه نیازمند هوشیاری و مقاومت هنرمندان است.
وی با بیان اینکه هنرمندان لرستانی همواره پایبند به ارزشها بودهاند، گفت: از سالها پیش تاکنون هنرمندی در لرستان ندیدهام که از مسیر اصیل هنر و ارزشهای دینی و فرهنگی عدول کند و همین امر موجب تعالی هنر در استان شده است.
معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان همچنین رسانهها را زحمتکشان اصلی در انعکاس صحیح برنامهها معرفی کرد و افزود: انعکاس درست فعالیتها توسط اصحاب رسانه، سرمایه اجتماعی را تقویت میکند و باید از تلاش آنان تقدیر کرد.
سرهنگ حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج در جنگ دوازدهروزه نشان داد که میتواند برای همه مردم وظیفه تعریف کند؛ ساختاری منعطف و دربرگیرنده که امروز دشمن از آن بیم دارد.
وی ضمن تقدیر از زحمات مسئولان انجمنهای هنری و ادبی لرستان، تأکید کرد: تفکیکی میان انجمنهای هنری بسیج و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان وجود ندارد؛ همه این مجموعهها همکارانی هستند که در ابعاد کوچکتر به یک هدف مشترک خدمت میکنند.
معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با معرفی رئیس جدید بسیج هنرمندان استان لرستان، ویژگیهای شخصیتی و هنری او را برشمرد و گفت: سرهنگ ابراهیم طهماسبی مدیری توانمند باسابقه تعامل گسترده با جوانان است. امید داریم حضور وی در این جایگاه، اهداف تعیینشده را محقق سازد وی همچنین از زحمات سرهنگ سعید داوودی در مدت مسئولیت در بسیج هنرمندان استان تقدیر کرد.
