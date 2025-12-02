بازداشت یک متهم دیگر در پرونده تخلف شهرداری بجنورد

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پرونده تخلفات مربوط به شهرداری بجنورد، رؤسای یکی از سازمان‌های خراسان شمالی بازداشت شده است.

این منبع افزود: برخوردهای بدون اغماض با متخلفین کماکان ادامه دارد و مسئولان مربوطه متعهد به پیگیری جدی این پرونده هستند.

وی ادامه داد: فرد متهم پس از بازداشت، با قرار وثیقه آزاد شده است، اما روند رسیدگی قضائی و نظارت بر پرونده همچنان در جریان است.

بر اساس اطلاعات موجود، این پرونده در راستای رسیدگی به تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی و اداری در شهرداری بجنورد تشکیل شده و مسئولان قضائی تاکید دارند که با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

منابع آگاه اعلام کردند که پرونده ممکن است شامل دیگر افراد مرتبط با تخلفات شهرداری نیز باشد و دستگاه قضائی و بازرسی‌های ویژه ادامه تحقیقات و پیگیری پرونده را در دستور کار دارند.