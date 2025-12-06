به گزارش خبرنگار مهر محمد موفق در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، جشن بزرگ مادرانه در بجنورد برگزار می‌شود و این برنامه با حضور پرشور مردم همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این جشن برای تکریم مقام مادر برگزار می‌شود، گفت: اجرای برنامه‌های شاد، آیتم‌های هنری و اهدای جوایز از بخش‌های اصلی این مراسم است و هدف، فراهم کردن فضایی شاد و صمیمی برای خانواده‌ها است.

رییس سازمان فرهنگی شهرداری بجنورد افزود: این برنامه یکشنبه ۱۶ آذر ساعت ۱۹ در سالن ورزشی کارگران بجنورد واقع در روبه‌روی بیمارستان امام علی (ع) برگزار خواهد شد و حضور برای عموم مردم رایگان است.

وی گفت: مراسم همراه با قرعه‌کشی جوایز و اجرای گروه‌های هنری بومی خواهد بود و تلاش شده فضایی مناسب برای حضور خانواده‌ها فراهم شود.