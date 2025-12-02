اسدی: چالش بیکاری و کمبود مهارت جوانان کردستان جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله اسدی عصر سه شنبه در نشست شورای ساماندهی امور جوانان کردستان در سنندج اظهار کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده فرهنگی، کشاورزی و گردشگری، آنچه امروز جوانان استان را با مشکل جدی روبهرو کرده، فقدان مهارت کافی برای ورود به بازار کار است.
وی با اشاره به اجرای طرح پایش ارزشها و نگرش جوانان در کشور گفت: نتایج این طرح نشان میدهد مسائل اقتصادی و درآمدی در صدر نگرانی جوانان استان قرار دارد و کردستان پس از بوشهر، دومین استان از نظر ضعف مهارتآموزی به شمار میرود؛ موضوعی که به گفته او، نیازمند مداخله فوری است.
اسدی با ابراز گلایه از غیبت برخی مدیران استانی در جلسات مرتبط با امور جوانان تأکید کرد: ساماندهی وضعیت جوانان از مهمترین مسئولیتهای مدیریت اجرایی است و ترک این جلسات به معنای بیتوجهی به اولویتهای اصلی استان است.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنانش به برنامههای پیشبینیشده در هفتمین برنامه توسعه اشاره کرد و افزود: ایجاد بازار مجازی ویژه کودکان و نوجوانان و توسعه شهرهای خلاق کودک از جمله اقداماتی است که در سطح ملی طراحی شده اما در استانها، بهویژه در سطح شهرستانی، آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه مجموعهای از هشدارهای اجتماعی در کردستان در حال شکلگیری است، اعلام کرد: نرخ بالای بیکاری در کنار روند افزایشی طلاق و حرکت جمعیت بهسمت سالمندی، وضعیت نگرانکنندهای را برای آینده جوانان این استان رقم زده است.
