به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی عصر سهشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به برخی شهرستانها که جلسات این ستاد را بهصورت مستمر برگزار نمیکنند، گفت: دبیران این جلسات موظف به پاسخگویی هستند و هیچگونه توجیهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی آمارهایی درباره وضعیت اشتغال و بیکاری ارائه کرده است، افزود: ضروری است نرخ بیکاری در میان جوانان با مهارت، فاقد مهارت و نیز دانشآموختگان دانشگاهی بهصورت تفکیکشده مشخص شود تا برنامهریزی دقیقتری در حوزه اشتغال صورت گیرد.
وی اولویت دادن به جذب نیروی بومی و ماهر در صنایع و واحدهای تولیدی استان را اقدامی مهم دانست و گفت: طی سال جاری چهار هزار و ۴۰۷ نفر در سامانه کاریابی استان ثبتنام کردهاند که از این میان، هزار و ۱۴۴ نفر به کارفرمایان معرفی و ۷۴۴ نفر نیز وارد بازار کار شدهاند.
معاون استاندار کردستان با اشاره به ضرورت نظارت و راستیآزمایی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، تصریح کرد: نتیجه جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان باید کاهش دغدغه بیکاری و ایجاد فرصتهای واقعی شغلی برای جوانان باشد.
ورمقانی همچنین اجرای طرح «مهتا» و احیای واحدهای تولیدی راکد را از اقدامات مؤثر برای بهبود شرایط اشتغال عنوان کرد و گفت: چندین پروژه بزرگ اقتصادی در حوزه فولاد در استان در حال اجراست که با تکمیل آنها، زمینه ایجاد اشتغال جدید در کردستان فراهم میشود.
