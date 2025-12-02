  1. استانها
ورمقانی: احیای واحدهای تولیدی راکد به بهبود وضعیت اشتغال کمک می‌کند

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان گفت: راه‌اندازی و احیای واحدهای تولیدی راکد می تواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی عصر سه‌شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به برخی شهرستان‌ها که جلسات این ستاد را به‌صورت مستمر برگزار نمی‌کنند، گفت: دبیران این جلسات موظف به پاسخگویی هستند و هیچ‌گونه توجیهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمارهایی درباره وضعیت اشتغال و بیکاری ارائه کرده است، افزود: ضروری است نرخ بیکاری در میان جوانان با مهارت، فاقد مهارت و نیز دانش‌آموختگان دانشگاهی به‌صورت تفکیک‌شده مشخص شود تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری در حوزه اشتغال صورت گیرد.

وی اولویت دادن به جذب نیروی بومی و ماهر در صنایع و واحدهای تولیدی استان را اقدامی مهم دانست و گفت: طی سال جاری چهار هزار و ۴۰۷ نفر در سامانه کاریابی استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، هزار و ۱۴۴ نفر به کارفرمایان معرفی و ۷۴۴ نفر نیز وارد بازار کار شده‌اند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به ضرورت نظارت و راستی‌آزمایی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، تصریح کرد: نتیجه جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان باید کاهش دغدغه بیکاری و ایجاد فرصت‌های واقعی شغلی برای جوانان باشد.

ورمقانی همچنین اجرای طرح «مهتا» و احیای واحدهای تولیدی راکد را از اقدامات مؤثر برای بهبود شرایط اشتغال عنوان کرد و گفت: چندین پروژه بزرگ اقتصادی در حوزه فولاد در استان در حال اجراست که با تکمیل آنها، زمینه ایجاد اشتغال جدید در کردستان فراهم می‌شود.

