رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی عصر سه شنبه در جلسه شورای ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به سیاستهای جدید بازار کار که بهتازگی از سوی وزارتخانه ابلاغ شده است، اعلام کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، سهم استان در طرح کارورزی ویژه دانشآموختگان دانشگاهی ۳۵۰ نفر تعیین شده است.
برهان صلواتی با بیان اینکه طرح یارانه دستمزد یکی از ابزارهای مهم حمایت از اشتغال جوانان است، افزود: فارغالتحصیلانی که مدرک تحصیلی بالاتر از کاردانی دارند، حداکثر ۳۵ سال سن دارند و فاقد سابقه بیمه هستند، میتوانند از این طرح بهرهمند شوند.
وی سهم استان کردستان از این برنامه را ۱۱۰ نفر اعلام کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین از رشد محسوس برنامههای حوزه تعاونی و مشاغل خانگی خبر داد و گفت: در ساماندهی متقاضیان اشتغال در قالب تعاونیها و کسبوکارهای خانگی، اعتبارات مربوط به این بخش نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه بوده است.
