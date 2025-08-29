به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی، ظهر جمعه در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» که با حضور مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: استان کردستان ظرفیتهای گستردهای در حوزه کشاورزی، معادن، منابع انسانی و تولید دارد که باید با سرمایهگذاری و برنامهریزی هدفمند به فرصتهای واقعی تبدیل شوند.
وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری استان در بهار ۱۴۰۴، گفت: نرخ بیکاری کردستان با کاهش ۲.۱ درصدی به ۱۶.۶ درصد رسیده و این نشان میدهد که استان در مسیر ایجاد اشتغال گامهایی برداشته است، اما همچنان نیازمند حمایتهای بیشتر در حوزه سرمایهگذاری و آموزشهای مهارتی هستیم.
صلواتی مهارتآموزی را یکی از محورهای اساسی در ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و افزود: تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای و ارائه دورههای متناسب با نیاز بازار کار از مهمترین برنامههای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و میتواند در کاهش نرخ بیکاری بهویژه در میان جوانان تأثیرگذار باشد.
مدیرکل تعاون کردستان همچنین بر لزوم حمایت ویژه از بخش تعاون تأکید کرد و گفت: تعاونیهای استان با وجود ظرفیت بالا در دریافت تسهیلات بانکی و صدور مجوزات با مشکلات جدی روبهرو هستند که انتظار میرود وزارتخانه و بانکها با نگاه ویژه نسبت به حل این موانع اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش یکی از دغدغههای مهم کارگران را موضوع بیمه بهویژه بیمه کارگران ساختمانی دانست و خاطرنشان کرد: افزایش سهم بیمه این قشر و توجه به وضعیت نیروهای شرکتی از مطالبات جدی جامعه کارگری کردستان است که باید در سطح ملی پیگیری شود.
صلواتی در پایان تصریح کرد: توسعه اشتغال پایدار در استان نیازمند همگرایی همه دستگاهها، حمایت فعالان اقتصادی و همراهی نمایندگان مردم در مجلس است و با وفاق و همدلی میتوان آیندهای روشنتر برای کردستان رقم زد.
