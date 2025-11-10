اجرای دو طرح ملی کارورزی و یارانه دستمزد برای توسعه اشتغال در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، برهان صلواتی با اشاره به اجرای دو طرح ملی «کارورزی و مشوق بیمهای» و «یارانه دستمزد» در استان، اظهار داشت: هدف از این طرحها افزایش قابلیت جذب و اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی از طریق انتقال مهارت، ایجاد انگیزه کارآفرینی، ارتقای اخلاق حرفهای و توسعه اشتغال پایدار در استان است.
وی در تشریح طرح «کارورزی و مشوق بیمهای» افزود: تمرکز این طرح بر توسعه مهارتهای حرفهای دانشآموختگان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با حداکثر سن ۳۵ سال است و کارورزان میتوانند با مراجعه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی almp.mcls.gov.ir ثبتنام کنند.
صلواتی توضیح داد: پس از تأیید شرایط، کارورزان حداکثر به مدت سه ماه دوره کارورزی خود را در واحدهای مشمول طرح سپری کرده و از کمکهزینه دولت بهرهمند میشوند و در صورت جذب در همان کارگاه، کارفرما از مشوق بیمهای معادل ۲۰ درصد سهم خود نزد سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهد شد.
وی همچنین از اجرای طرح ملی «یارانه دستمزد» در شهرستانهای دیواندره و مریوان خبر داد و گفت: در این طرح، دولت به مدت ۱۲ ماه، ۲۵ درصد حداقل دستمزد مصوب را به کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی برای کارجویان شغل اولی و ۳۵ درصد برای اقشار آسیبپذیر مانند زندانیان آزاد شده، معتادان بهبود یافته و معلولان کمتوان ذهنی و حرکتی پرداخت میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تاکید کرد: اجرای این دو طرح ملی گامی مؤثر برای افزایش مهارت جوانان، اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی و کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان است.
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