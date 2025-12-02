ورود دستگاه قضایی دهلران به کنترل گرانی و نظارت بر بازار

بهنام تیر افکن در گفتگو با خبرنگار مهر داشت: با توجه به تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار و مقابله با افزایش غیرمنطقی قیمتها دستگاه قضایی دهلران نیز در راستای وظایف ذاتی خود برای حفظ حقوق عامه و صیانت از بیتالمال بهطور جدی به این موضوع ورود کرده است.
وی اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد نوسانات گسترده در بازار بودهایم که زندگی مردم را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است در همین راستا پس از تشکیل جلسات تخصصی به ریاست رئیس کل محترم دادگستری استان، مواد اولیه مورد نیاز بازار تزریق شده است
تیر افکن گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و کمیته تنظیم بازار وظیفه دارند با هماهنگی کامل، اقدامات نظارتی خود را تشدید کنند.
رئیس دادگستری دهلران با اشاره به اینکه شخصاً به همراه دادستان محترم شهرستان در روزهای اخیر بازرسیهای محسوس و نامحسوس از سطح بازار انجام دادهام گفت: نمایندگان دستگاه قضایی در سطح بازار حضور دارند و با هرگونه احتکار، گرانفروشی یا سوءاستفاده از شرایط اقتصادی بهشدت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی گفت: قطعاً دستورات لازم به مراجع ذیربط برای اقدام فوری وکنترل بازار و جلوگیری از احتکار صادر خواهد شد ودر صورت بروز قصور، با مسئولان مربوطه نیزبه عنوان ترک فعل برخورد قانونی صورت میگیرد.
رئیس دادگستری دهلران گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد گرانفروشی یا احتکار، موضوع را از طریق اداره تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و یا مستقیماً از طریق دادگستری شهرستان دهلران و دفاتر دادستانی گزارش کنند تا پس از بررسی صحت گزارشها، با متخلفان طبق قانون برخورد شود
وی تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی، صیانت از معیشت عمومی و کنترل قیمتها با همکاری دستگاههای نظارتی و مردم است؛ انشاءالله با این هماهنگیها شاهد آرامش و ثبات در بازار خواهیم بود.
