به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه تخصصی بیمه همانند ادوار گذشته به میزبانی شرکت بیمه کوثر و همزمان با گرامیداشت هفته بیمه، از روز شنبه ۸ آذر در ساختمان ستاد مرکزی این شرکت آغاز شده و تا فردا (چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴) ادامه دارد. این نمایشگاه با هدف معرفی محصولات، طرح‌های نوین و فناورانه بیمه کوثر و همچنین ارائه تجربیات در رشته‌های مختلف بیمه‌ای با رویکرد فرهنگ‌سازی و پیشگیری از خسارت، همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۵ در تهران، بزرگراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی غرب به شرق، بعد از پل سیدخندان، پلاک ۱۳۲۴ میزبان فعالان، ذی‌نفعان و علاقه‌مندان صنعت بیمه است.

در بخش نخست گزارش بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر که پیش‌تر با عنوان «فرصت را از دست ندهید؛ در نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر چه می‌گذرد؟» منتشر شد، تمرکز اصلی بر چهره خشن خسارت‌ها، «تونل وحشت» و روایت‌های پرریسکی بود که ضرورت بیمه‌پذیری صنایع را پررنگ می‌کرد. اما بخش دوم، قصه‌ای کاملاً متفاوت دارد؛ اینجا اتاق فرمان صنعت بیمه است؛ فضایی که در تضاد کامل با صحنه‌های فاجعه‌محور بخش نخست، بازدیدکننده را در سکوت یک مرکز تحلیل و تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. جایی که کارشناسان، بی‌هیاهو اما پیوسته، از رفتار مشتری و طراحی بسته‌های نوآورانه تا مدیریت بیمه‌های بزرگ، بیمه‌های زندگی و سامانه‌های هوشمند، سازوکارهای پنهان اما حیاتی صنعت بیمه را لایه‌به‌لایه آشکار می‌کنند و نشان می‌دهند آن‌سوی چهره خشن خسارت، صنعتی قرار دارد که با محاسبه، فناوری و آرامش ذهنی اداره می‌شود.

در ادامه این روایت میدانی و در جریان بازدید از سومین نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر، خبرنگار مهر با صحنه‌ها، آمارها و گفت‌وگوهایی روبه‌رو شد که لایه‌های کمتر دیده‌شده این صنعت را از زاویه‌ای نزدیک‌تر روایت می‌کرد؛ از اتاق فرمان شناخت رفتار مشتری و طراحی پوشش‌های نوآورانه تا پشت‌صحنه خسارت‌های فاجعه‌محور هوایی و دریایی، از سودهای قطعی و پورتفوی متنوع بیمه‌های زندگی تا فلسفه دوباره‌بیمه‌گری و سامانه‌های هوشمند تازه‌معرفی‌شده. بخش دوم از گزارش این بازدید تلاش می‌کند میان ازدحام غرفه‌ها و تحلیل‌های کارشناسانه، تصویری روشن و یکپارچه از تجربه مشتری، منطق فنی و مسیر نوآوری در بیمه کوثر ارائه دهد؛ تصویری که تکمیل‌کننده روایت پرریسک و هشداردهنده بخش نخست است.

مدیریت مطالعات بازار بیمه؛ از رصد رفتار مشتری تا طراحی پوشش‌های نوآورانه در دل نمایشگاه

در ادامه جریان بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه، کارشناس مطالعات بازار و امور مشتریان با تشریح گستره فعالیت‌های این بخش، از آغاز برنامه‌ریزی‌های منسجم این مدیریت با هدف پاسخ‌گویی دقیق‌تر به نیازهای بازار سخن گفت. او با اشاره به چهار اداره زیرمجموعه شامل مطالعات بازار و رفتار مشتری، رضایت‌سنجی و پاسخ‌گویی، باشگاه مشتریان، نگهداشت و طرح‌های نوین، توضیح داد که هم‌زمان با رشد سریع بازار بیمه‌های عمر، بررسی مستمر داده‌های داخلی شرکت، تحلیل طرح‌های ملی و حتی رصد تجربه‌های جهانی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته او، تمرکز این بخش بر شناخت نیاز مشتری، طراحی بسته‌های بیمه‌ای متناسب با ریسک و ارائه طرح‌های خاص نظیر بیمه‌های ویژه بارکش‌ها، طرح حامی و ال‌سی‌آی است؛ طرح‌هایی که تنها در این شرکت ارائه می‌شود و در نمایشگاه نیز مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

او در ادامه، با روایت بخشی از فعالیت‌های حوزه پاسخ‌گویی و رضایت‌سنجی، توضیح داد که پنج درگاه ارتباطی شرکت به‌صورت پیوسته در حال خدمت‌رسانی هستند؛ از کال‌سنتر تا پورتال، پیامک و صندوق صوتی که به‌صورت ۲۴ ساعته پیگیری می‌شود. همچنین گفته شد که پایش رضایت بیمه‌گذاران کلان، بررسی دسترسی درمانی یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده در تمامی شهرستان‌ها و اجرای کمپین‌های باشگاه مشتریان—از جشنواره وصال تا طرح‌های مناسبتی صنایع بزرگ—در کنار تحلیل دلایل ریزش و ارائه تسهیلاتی مانند وام بدون ضامن، همگی با هدف افزایش رضایتمندی بیمه‌گذاران انجام می‌شود. این توضیحات، در فضای نمایشگاه و میان غرفه‌های شلوغ، تصویری روشن‌تر از پشت‌صحنه طراحی تجربه مشتری در صنعت بیمه برای بازدیدکنندگان ترسیم کرد.

یکی از نکات متفاوت و جالبِ غرفه نیز توجه بازدیدکنندگان را جلب کرد؛ یک «گردونه شانس» که برای ایجاد تجربه‌ای تعاملی و سرگرم‌کننده در دل فضای تخصصی نمایشگاه طراحی شده بود. بازدیدکنندگان پس از گفت‌وگو با کارشناسان، امکان چرخاندن این گردونه را داشتند و بر اساس نتیجه، جوایز نفیسی دریافت می‌کردند.

روایت خسارت‌های سنگین هوایی و دریایی در دل سومین نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر

در ادامه این بازدید، کارشناس حوزه بیمه کشتی و هواپیمای این شرکت با شرحی روایی از حوادث پرریسک یک سال اخیر، بخشی از پشت‌صحنه مدیریت ریسک در صنعت بیمه هوایی را برای بازدیدکنندگان ترسیم می‌کرد. او در میان ازدحام غرفه و نگاه مخاطبان توضیح داد که بالگردهای امدادی—از مأموریت نجات در ارتفاعات لرستان تا آسیب ناشی از اصابت راکت در جریان درگیری ۱۲ روزه— در ماه‌های گذشته خسارت‌هایی سنگین بر جای گذاشته‌اند؛ خسارت‌هایی که برخی از آن‌ها همچنان در مرحله بررسی مدارک و گزارش‌های سازمان هواپیمایی قرار دارد و ارزش برآوردی آن‌ها از ۵۰ تا بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. روایت او از سقوط بالگرد هلال‌احمر و شهادت خلبانان، یکی از تلخ‌ترین بخش‌های توضیحاتش بود؛ حادثه‌ای که توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به ماهیت پرریسک بیمه‌های هوایی جلب کرد.

او سپس با تغییر مسیر روایت، از بخش دریایی گفت و یکی از خسارت‌های مهم سال گذشته را شرح داد؛ لنج باری‌ای که بی‌آنکه خود حادثه‌ساز باشد، بر اثر سرایت آتش از شناور مجاور دچار سوختگی کامل شد و خسارت آن به‌صورت «توتال‌لاس» اعلام شد. این بخش از توضیحات که در فضای نمایشگاه حالتی صمیمی و البته فنی داشت، فرصتی شد تا این کارشناس بیمه کوثر بر ضرورت داشتن پوشش بیمه‌ای برای شناورها تأکید کند و توضیح دهد که همانند بیمه شخص ثالث در خودرو، در حوزه دریایی نیز اگر مقصر حادثه بیمه داشته باشد، خسارت زیان‌دیده—حتی اگر بیمه نداشته باشد—قابل پرداخت است. او با اشاره به اینکه بیمه‌های کشتی و هواپیما در زمره ریسک‌های بزرگ و فاجعه‌محور قرار می‌گیرند، گفت ارزیابی دقیق ریسک و رعایت اصول ایمنی پیش از صدور بیمه‌نامه ضروری است؛ نکته‌ای که در فضای نمایشگاه نیز مورد توجه بازدیدکنندگان و فعالان صنعت قرار گرفت.

روایت سودهای قطعی و پورتفوی متنوع کم ریسک و پرریسک در دل گفت‌وگو با کارشناسان بیمه‌های زندگی

در میانه بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه، کنار یکی از غرفه‌های شلوغ، کارشناس جوانی بی‌مقدمه وارد توضیحاتی شد که هم ریتم بازار را نشان می‌داد و هم دامنه انتخاب پیشِ‌روی بیمه‌گذاران را. او تأکید می‌کرد که بیمه‌های زندگی از دو بخش تشکیل شده‌اند؛ «سرمایه‌گذاری» و «پوشش‌های بیمه‌ای». با اشاره دست به تابلو سودها گفت که سود قطعی این بیمه‌نامه‌ها در سال‌های اخیر از ۲۵ درصد کمتر نبوده؛ سال ۱۴۰۲ برای برخی طرح‌ها حتی به ۳۰ درصد رسیده و سودها روزشمار و مرکب محاسبه شده است. تفاوت سال ۱۴۰۳ با سال‌های قبل را هم «تنوع سدهای سرمایه‌گذاری» معرفی کرد؛ کم‌ریسک با سود ۲۵ درصد، ریسک متوسط ۲۷ درصد و پرریسک ۳۰ درصد. بعد هم توضیح داد که در اینجا، برعکس رشته‌های سنتی بیمه، بیمه‌گذار هم‌زمان پوشش‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری دارد و همین ترکیب، با وجود تورم، هنوز برای بخش بزرگی از جامعه جذابیت ایجاد می‌کند. او از مدیریت پورتفو گفت؛ از اینکه طلا و ملک و دلار و حتی ارز دیجیتال هرکدام سهمی در سبد مالی افراد دارد و بیمه‌های زندگی هم می‌توانند «یک قلک در کنار سایر دارایی‌ها» باشند؛ سهمش بسته به توان و دانش مالی هر فرد.

در ادامه گفت‌وگو، کارشناس دیگری از طرح‌های تکمیلی پرده برداشت و دفترچه‌های رنگی را ورق زد. توضیح داد که «طرحی داریم با ده پوشش کامل» و بعد از آن، از بیمه هزینه مراقبت بلندمدت، بیمه مستمری و بیمه ال‌تی‌سی‌آی سخن گفت؛ محصولی که برای جبران هزینه‌های مراقبت طولانی‌مدت طراحی شده و به گفته او همان نقطه‌ای است که بیمه زندگی را از سپرده‌های بانکی متمایز می‌کند. روایت او این بود که این بیمه‌نامه‌ها تنها سرمایه‌گذاری نیستند؛ «پوششی برای سال‌های آینده‌اند» تا بیمه‌گذار در برابر بیماری‌ها، حوادث و هزینه‌های سنگین آتی تنها نماند. میان هیاهوی نمایشگاه و عبور بازدیدکنندگان، این توضیحات بیشتر شبیه درِ پشتی بود که کارشناسان به روی ما باز کردند؛ دری که نشان می‌داد بازار بیمه‌های زندگی، از سودهای قطعی تا طراحی پورتفوی حرفه‌ای و پوشش‌های مراقبتی، دیگر تنها یک محصول مالی نیست؛ بخشی جدی از معماری آینده‌نگرانه خانوارهاست.

بیمه‌های اتکایی «نوش‌دارویی شفابخش»؛ روایت کوتاه از دل غرفه‌ای که خیال صنعت بیمه را راحت می‌کند

خبرنگار مهر هنوز چند قدمی از غرفه بیمه‌های زندگی دور نشده بود که جلوه متفاوت غرفه اتکایی کوثر توجهش را جلب کرد؛ غرفه‌ای که مدیرانش با صراحت از فلسفه دوباره‌بیمه‌گری حرف می‌زدند؛ اینکه چطور شرکتی با سرمایه ۴۰۰ میلیاردی می‌تواند بدون لرزش، خسارت‌های ۲۰ و ۳۰ هزار میلیاردی را بپردازد، تنها به لطف شبکه توزیع جهانی ریسک. از الکترواستیلِ آتش‌گرفته تا سایر شرکت‌های بزرگ، همه مثال‌هایی بود که مسئول غرفه با لحنی مطمئن می‌گفت «هیچ بیمه‌گذاری پشت در نمی‌ماند»، چون ریسک‌ها پیشاپیش میان بیمه‌گران اتکایی تقسیم شده و شرکت، پنج سال است هم واگذارنده و هم پذیرنده ریسک است و از همین مسیر سال قبل ۲۰۰ میلیارد تومان سود عملیاتی فقط از قبولی اتکایی داشته است.

در بخش دیگری از بازدید، وقتی صحبت به تحریم و پرونده خسارت بندر شهید رجایی رسید، روایت رنگ جدی‌تری گرفت. مدیر غرفه می‌گفت سال‌ها با هند و فرانسه کار می‌کردند تا اینکه تحریم‌ها مسیر را بست و دولت صندوق ویژه تحریم را با سرمایه اولیه حدود ۱۵۰ میلیون دلار ساخت؛ صندوقی که حالا به حدود یک میلیارد دلار رسیده و عملاً بار فقدان بیمه‌گران خارجی را به دوش می‌کشد. او توضیح می‌داد که چه خسارت بندر که برآوردها عدد شش تا هفت همت را نشان می‌دهد چه سایر پرتفوی‌های سنگین، در قراردادهای اتکایی کوثر پوشش کافی دارند و «هیچ اتفاقی برای بیمه‌گذار نمی‌افتد». روایت بازدید با همین اطمینان‌بخشی پایان یافت؛ تصویری نزدیک از پشت صحنه فنی و کمتر دیده‌شده صنعت بیمه، همان جایی که ثبات عملیاتی شرکت‌ها ساخته می‌شود.

«کوثر من» ایستگاه پایانی نمایشگاه تخصصی بیمه؛ سامانه‌ای که همه نگاه‌ها را به خود جلب کرد

در پایان این بازدید سری هم به بخش فناوری نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر زدم، درست وسط ازدحام نمایندگان و کارشناسان، صدای قربان‌نژاد رئیس اداره برنامه‌نویسی بیمه کوثر توجه من را جلب کرد؛ مردی که با هیجان از تازه‌ترین دستاورد واحدش پرده برمی‌داشت: سامانه «کوثر من». او می‌گفت این سامانه یک پلتفرم یکپارچه برای تمام ذی‌نفعان بیمه کوثر است؛ از بیمه‌گذاران و نمایندگان گرفته تا پرسنل و حتی سهامداران که «به عنوان مشتری» شناسایی و خدمات می‌گیرند. در روایت او، همه‌چیز از همان ورود ساده با کد ملی و موبایل شروع می‌شد و کاربر به محض لاگین، نوع ارتباطش با شرکت به‌صورت هوشمند تشخیص داده می‌شد و همان‌جا به مجموعه کامل خدمات دسترسی پیدا می‌کرد؛ از مشاهده بیمه‌نامه‌های فعال تا صدور آنلاین، خسارت آنلاین، پرونده‌های درمان، داشبوردهای درمانی و حتی «شناسنامه الکترونیک سلامت».

قربان‌نژاد وقتی به قابلیت‌های مدیریتی سامانه رسید، روی مانیتور پشت سرش ضربه‌ای زد و ادامه داد: تمام سطوح مدیریتی ما، از سرپرستی تا نمایندگی، داشبورد ویژه دارند؛ فروش، خسارت، عملکرد ماهانه و سالیانه، همه اینجا تحلیل می‌شود. او با اشاره به معماری PWA سامانه توضیح می‌داد که «کوثر من» روی هر گوشی و هر دستگاهی بدون نیاز به نصب اپلیکیشن اجرا می‌شود و حتی در رقابت با پلتفرم‌های فروش آنلاین بیمه «بی‌رقیب» است. روایت او وقتی جذاب‌تر شد که از «سامانه مهر» گفت؛ راهکاری که امکان خرید اقساطی بیمه‌نامه با وام ۲ درصد بانک مهر را فراهم کرده و تنها با بارگذاری یک برگ چک صیادی تکمیل می‌شود. در پایان هم داشت هوش مصنوعی را روی نمایشگر نشان می‌داد؛ چت‌باتی به نام «کوباتو» که به‌گفته او تاکنون بیش از هشت‌هزار پرسش درمانی و بیمه‌ای را پاسخ داده؛ دستاوردی که با لبخند تأکید می‌کرد «کاملاً محصول خود کوثر است و هیچ موتور AI خارجی پشتش نیست».

فردا آخرین روز است؛ تجربه‌ای که اگر نروید از دستتان می‌رود

باید اعتراف کرد نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر تصویری کم‌نظیر از صنعتی ساخت که در یک سوی آن آمارهای تکان‌دهنده از انفجار بندر شهید رجایی، سقوط بالگردهای امدادی، سوختن لنج‌ها و پرونده‌های صدها میلیاردی سردخانه‌ها قرار داشت و در سوی دیگر، اتاق فرمانی که با داده، مدل‌سازی ریسک، بیمه‌های زندگیِ پربازده، شبکه‌های درمانی گسترده، اتکایی‌های نجات‌بخش و سامانه «کوثر من» مسیر آینده این صنعت را ترسیم می‌کند. کنار این چهره پرریسک و آن زیرساخت فناورانه، روایت‌هایی از نوآوری در بیمه طلا، طراحی پوشش‌های خرد برای رانندگان، توسعه طرح‌های جدید بارکش‌ها، و حتی چرخش یک گردونه شانس که میان ازدحام غرفه‌ها تجربه‌ای دلپذیر به نمایشگاه می‌داد، ترکیب یگانه‌ای ساخت از حادثه تا هوشمندی. فردا آخرین روز این نمایشگاه است و این فرصت را نباید از دست داد.