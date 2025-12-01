پرداخت خسارت یا سودآوری سهامداران؟ چالشی همیشگی برای صنعت بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه تخصصی بیمه همانند ادوار گذشته به میزبانی شرکت بیمه کوثر و همزمان با گرامیداشت هفته بیمه، از روز شنبه ۸ آذر در ساختمان ستاد مرکزی این شرکت آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ادامه دارد. این نمایشگاه با هدف معرفی محصولات، طرحهای نوین و فناورانه بیمه کوثر و همچنین ارائه تجربیات در رشتههای مختلف بیمهای با رویکرد فرهنگسازی و پیشگیری از خسارت، همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۵ در تهران، بزرگراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی غرب به شرق، بعد از پل سیدخندان، پلاک ۱۳۲۴ میزبان فعالان، ذینفعان و علاقهمندان صنعت بیمه است.
خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، فرصت را مغتنم شمرد تا گفتوگویی با ابوالفضل آقادادی، مدیرعامل بیمه کوثر، درباره روند برگزاری این دوره، اهداف، دستاوردها و اهمیت نقش بیمه در کاهش ریسک و حمایت از تولید انجام دهد؛ جزئیات این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی بیمه در سال ۱۴۰۴
مدیرعامل بیمه کوثر در ابتدای این گفتگو با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی بیمه در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: این رویداد سه سال است که با هدف ترویج فرهنگ بیمه و آشنایی عموم مردم و فعالان صنعت با انواع خسارتها شکل گرفته است.
وی در ادامه گفت: همانطور که میدانید بیمه یک خدمت فیزیکی و قابل لمس نیست و غیرملموس است و برگزاری نمایشگاهها میتواند نقش مهمی در ملموسسازی بیمه، انواع ریسک و افزایش آگاهی بیمهگذاران در قالب نمایش انواع خسارتهای ممکن در رشتههای مختلف داشته باشند.
آقادادی افزود: در صنعت بیمه کشور حدود ۴۰ شرکت فعال هستند؛ از شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی تا سایر شرکتهایی که به صورت خصوصی اداره میشوند.
لزوم گسترش فرهنگ بیمه و نقش نمایشگاهها
آقادادی با بیان اینکه اغلب رشتههای بیمهای اختیاری هستند و تنها رشته شخص ثالث به صورت اجباری عرضه میشود، تأکید کرد: در هر شرکت بیمهای که به صورت بازرگانی فعالیت میکند، موضوعات بیمه به صورت اختیاری ارائه میشود. یعنی فروش ما بیمههای اختیاری است و بهجز بیمه شخص ثالث که اجباری است، باید فرهنگ بیمه را گسترش داد.
مدیر عامل بیمه کوثر گفت: از این رو توسعه فرهنگ بیمه اهمیت فراوان دارد، زیرا ریسک در تمام جنبههای زندگی و صنعت وجود دارد؛ از رانندگی گرفته تا فعالیتهای تولیدی و صنعتی.
وی ادامه داد: یکی از راههای گسترش فرهنگ بیمه، برگزاری همین نمایشگاههاست. ریسک در ذات همه امور وجود دارد؛ از کسی که از خانه بیرون میآید و سوار ماشین میشود تا کسی که در یک صنعت یا کارخانه فعالیت میکند هر روز با ریسک مواجه است.
تأثیر بیمه بر پایداری تولید
مدیرعامل بیمه کوثر اظهار داشت: یکی از راههای کاهش ریسک و حمایت از صنعت و کارخانهها، بهویژه در سالهایی که به نام تولید نامگذاری میشود، بحث بیمه است تا چرخ تولید همیشه مستدام بچرخد و حمایت شود.
او با بیان اینکه آشنایی با خسارتها کمک میکند به جلوگیری یا کاهش آن و این مسئله در چرخه تولید تأثیرگذار است گفت: نمایشگاه امسال که سومین سال برگزاری آن است در غرفههای مجزا و در قالب حدود ۱۰ رشته بیمهای مختلف و با حضور مشتریان، نمایندگان، کارشناسان ایمنی و بهداشت و گروههای مختلف صنعتی برگزار میشود. تبادل نظر، ارائه مشاوره و آگاهیبخشی درباره ریسکها و خسارتها از اهداف اصلی این رویداد است.
حضور ذینفعان و ایجاد نیازهای تازه
آقادادی توضیح داد: از همه مشتریان خودمان، از ذینفعان، سهامداران، وزارتخانههای مختلف که در فضای بیمه نقش دارند، همچنین از شبکه فروش و همکاران خودمان دعوت کردهایم در این نمایشگاه حضور پیدا کنند و تبادل نظر داشته باشند.
وی افزود: به نوعی در این نمایشگاه مشاوره داده میشود، مخصوصاً به عزیزانی که از حوزههای مختلف کاری میآیند. مشتریانی که حضور پیدا میکنند، اینجا آن نیاز تازه بهوجود میآید. احساس میکنند در شرکت خودشان هستند و یکی از موضوعاتی که جایش خالی بوده اینجا مطرح میشود.
نقش بیمههای مسئولیت و آگاهیبخشی به فعالان صنعتی
یکی از محورهای مهم نمایشگاه، آشنایی صنایع با مسئولیتهای قانونی و کمبیمگی احتمالی در حوزههایی مانند بیمه مسئولیت یا بیمه آتشسوزی بود. جایی که ارائه گزارشهای واقعی از خسارتها نقش مهمی در آگاهسازی و ترغیب شرکتها برای تکمیل اسناد بیمهای خود داشت.
در همین راستا مدیرعامل بیمه کوثر گفت: برای مثال در مورد بیمههای مسئولیت، خیلی از عزیزان نمیدانند چه مسئولیت بزرگی گردنشان است و ممکن است در محیط کار با کوچکترین اتفاق دچار گرفتاری شوند. همین گزارش خسارتهایی که اینجا داده میشود مطمئناً در تشویق عزیزان تأثیرگذار است تا از سایر همکارانشان، از مسئولان اچاسای، ایمنی و بهداشت خودشان دعوت کنند که حضور پیدا کنند.
در ادامه، او درباره آثار تورم بر بیمهها و اینکه با توجه به افزایش قیمتها طی سال، حق بیمهای که در ابتدای سال پرداخت میشود ممکن است با هزینه واقعی خسارت در پایان سال همخوانی نداشته باشد، توضیحاتی ارائه داد.
توضیحات مدیر عامل بیمه کوثر درباره پیشگیری از خسارت و مدیریت ریسک در شرایط تورمی
آقادادی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد پیشگیری از خسارت بیمه کوثر در شرایط تورمی، اظهار داشت: برای مدیریت این وضعیت تورمی، شرکتهای مختلف بیمه باید مدیریت ریسک کنند؛ از همان ابتدا ریسک را خوب بشناسند و متناسب با ریسک، حق بیمه تعریف کنند.
او برای اینکه رشته شخص ثالث یا خودرو ملموستر است با اشاره به مثال رشته خودرو گفت: فرض کنید فرد برای یک سال، ۵ میلیون تومان حق بیمه میدهد، اما در طول سال قیمت قطعات خودرو آنقدر گران میشود که وقتی خسارتی میخورد انتظار دارد خسارت کامل توسط بیمه پرداخت شود. در این شرایط شرکت بیمه به نوعی زیان میکند، چون ورودی و خروجی با هم نمیخواند و برآورد اولیه بر اساس قیمت نرمال بوده است.
وی توضیح داد: در رشته بیمهنامههای خودرو، ما برای جبران افزایش هزینه قطعات، پوشش نوسان قیمت را میفروشیم؛ یعنی فرد این پوشش را میگیرد که اگر قیمت قطعات یا خودروی او بالا رفت و خسارتی خورد، متناسب با نوسان از قبل پوشش داده شده باشد و دچار زیان نشود.
هشدار درباره کمبیمهگی در سرمایههای صنعتی
آقادادی ادامه داد: اما صنعتهای ما انبارهایی دارند مملو از کالا و سرمایه. این سرمایه در طول سال بالا میرود. مثلاً بیمه را برای ۵۰ میلیارد تومان سرمایه در انبار گرفتهاند اما در طول سال ارزش آن شده ۱۰۰ میلیارد. عزیزان باید مراجعه کنند و کمبیمهگی خود را الحاقیه بزنند، بیمه را افزایش دهند و ما متناسب با ریسک، حق بیمه جدید تعریف میکنیم تا اگر خداینکرده خسارت خوردند، بتوانیم کامل جبران خدمات کنیم.
وی در یک نتیجهگیری تاکید کرد: بنابراین در بیمه اموال نیز لازم است صنایع و انبارها متناسب با افزایش ارزش موجودیهای خود، نسبت به اصلاح سرمایه بیمهشده اقدام کنند تا هنگام وقوع خسارت دچار کمبیمگی نشوند.
او در ادامه درباره میزان موفقیت نمایشگاه در جذب جامعه هدف و حضور گسترده فعالان صنعت بیمه، مشتریان خرد و کلان، صنایع، کارخانهها و سازمانها در این نمایشگاه صحبت کرد.
استقبال جامعه هدف از نمایشگاه تخصصی بیمه؛ از همراهی گروههای مختلف مشتریان تا تکمیل سبد بیمهای
مدیرعامل بیمه کوثر، در پاسخ به پرسشی درباره میزان تحقق استقبال جامعه هدف از نمایشگاه گفت: مدعوین ما طیف گستردهای از نمایندگان و فعالان صنعت بیمه تا مشتریان خرد و صنعتی را شامل میشوند، از همکاران صنعت بیمه و نمایندگان گرفته تا مشتریانی که میتواند مردم، شرکتها، کارخانهها و سازمانهایی باشند که در حوزه ارائه خدمت یا کالا فعالیت میکنند.
وی با اشاره به کارکرد نمایشگاه در تکمیل سبد بیمهای مراجعهکنندگان افزود: این عزیزان وقتی به نمایشگاه میآیند، ما با ارائه موضوعی میتوانیم آنها را در تکمیلکردن سبد بیمهایشان همراهی کنیم. همانطور که عرض کردم، مراجعهکنندهای ممکن است متوجه کمبیمهگی در بیمه مسئولیت یا آتشسوزی خود شود و این موضوع را فوراً به مدیر یا سازمان و شرکت خود منعکس کند.
آقادادی همچنین از نقش دادههای تجمیعی در تحلیل ریسک و پیشگیری از خسارت سخن گفت و اظهار داشت: مسئولان ایمنی و بهداشت سازمانها نیز وقتی به نمایشگاه میآیند، با نمونههای خسارات مشابه مواجه میشوند. ما چون پرداختکننده خسارت هستیم، در سطح شهرهای مختلف یکباره میبینیم خسارت مشابهی در حال تکرار است؛ مثلاً در حوزه لیفتراک. بررسیها نشان میدهد ممکن است اتصالی باتری علت باشد. چون کلان دادهها ( Big Data) در اختیار ماست و دادهها تجمیع شده، این امکان وجود دارد که مدلسازی کنیم و هشدار بدهیم تا از بروز حادثه مشابه جلوگیری شود.
مدیرعامل بیمه کوثر با تأکید بر اینکه ارائه نمونه خسارتهای مشابه، قطعاً در جلوگیری و پیشگیری از وقوع حوادث اثرگذار است، گفت: دادههای تجمیعشده و گزارشهای خسارت نیز ابزار مهمی برای تحلیل الگوها و ارائه هشدارهای پیشگیرانه است، در نتیجه این موضوع باعث میشود نمایشگاه به هدفی که برایش طراحی شده، برسد.
تمایز نمایشگاه بیمه کوثر از کیش اینوکس و همایشهای سالانه بیمه
در پاسخ به پرسشی درباره چرایی برگزاری نمایشگاه مجزا باوجود رویدادهایی چون کیش اینوکس و همایشهای سالانه بیمه، آقادادی گفت: این نمایشگاه اکنون در سومین سال برگزاری است. با وجود اینکه قدمت بیمه ایران ۹۰ سال و عمر صنعت بیمه کشور بالغ بر ۵۰ سال است، اما هیچ نمایشگاه مشابهی در این صنعت برگزار نشده است.
او با بیان اینکه رویدادهای دیگر عمدتاً ماهیت بنگاه به بنگاه (Business-to-business) یا B2B دارند توضیح داد: در نمایشگاهها و همایشهای رایج، شرکتها غرفه میگیرند، به یکدیگر سر میزنند، جلسه برگزار میکنند و سخنرانیها یا ارائههای پژوهشی انجام میشود.
مدیرعامل بیمه کوثر تأکید کرد: این نمایشگاه (نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر) موضوع خدمت بیمه را در قالب عملی، در قالب تصویر و فیلم به معرض نمایش میگذارد. هیچگونه شباهتی بین این نمایشگاه و آن همایش و آن نمایشگاهها وجود ندارد.
چرا کوثر بهتنهایی برگزار میکند؟ نوآوری تیم جوان و پیشنهاد برای فراگیری الگو
مدیرعامل بیمه کوثر درباره اینکه چرا این نمایشگاه به صورت مستقل توسط این شرکت برگزار میشود، گفت: این کار حاصل خلاقیت و نوآوری تیم جوان کوثر است که برای سومین سال پیاپی آن را اجرا میکنند.
او در ادامه با اشاره به برگزاری همایش مدیریت ریسک بیمه توسط کوثر در ماه گذشته افزود: در آن همایش که در کتابخانه ملی برگزار شد از صنعت بیمه برای ارائه مقالات تخصصی دعوت شد. پژوهشکده بیمه نیز مقالات را ارزیابی کرد و همکاری شرکتها در قالب علمی و پژوهشی شکل گرفت.
آقادادی با دعوت از شرکتهای بیمه برای توسعه این الگو گفت: به نظر من اگر شرکتهای مختلف صنعت بیمه این نمایشگاه را در مقیاس بزرگتر و با حضور مشتریان صنایع مختلف کشور برگزار کنند، برای کشور ارزشمند و اثرگذار خواهد بود.
او با اشاره به بازخوردهای مثبت از برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: ما اینجا بازخوردهای بسیار خوبی دریافت میکنیم و همین باعث شده به برگزاری پیوسته آن فکر کنیم و قدم برداریم. بازخوردها عالی بوده است. جنبه بازاریابی به کنار؛ شرکت بیمه کوثر درواقع نقش مشاور برای مشتری هم دارد.
مدیرعامل بیمه کوثر با تأکید بر اولویت پیشگیری نسبت به خسارت گفت: اگر این نمایشگاه فقط از یک خسارت جلوگیری کند، ما به هدفمان رسیدهایم. کافی است یک حادثه پیشگیری شود تا خسارتی که باید پرداخت میکردیم، پرداخت نشود؛ همین یعنی مأموریت نمایشگاه انجام شده است.
شفافسازی در تعارض منافع بیمهگذار و سهامدار؛ رویکرد بیمه کوثر چیست؟
آقادادی در پاسخ به پرسشی درباره تضاد منافع میان سهامدار و بیمهگذار و نقش این نمایشگاه در ایجاد شفافیت و رضایت، گفت: اجازه دهید از زاویه دیگری به این پرسش، پاسخ بدهم. ما میگوئیم کوثر یعنی خیر کثیر؛ در بیمه کوثر معتقدیم اگر این خیرِ کثیر به دیگران برسد، دوباره به ما برمیگردد.
او با بیان اینکه شرکت بیمه دو بال دارد؛ بال بیمهگری و بال سرمایهگذاری، توضیح داد: اگر سرمایهگذاری مناسبی انجام نشود و درآمد کافی ایجاد نکنیم، مسلماً نمیتوانیم پرداخت خسارت را نیز به خوبی انجام داده و شعار رضایت مشتری سر بدهیم. از طرف دیگر اگر رضایت مشتری (بیمهگذار) بهدرستی تأمین نشود، سهم بازار شرکت کاهش پیدا میکند و بعداً هم با حقبیمه ورودی نمیتوان سرمایهگذاری مطلوبی داشت و امکان سرمایهگذاری مناسب هم که سودآوری شرکت را تضمین میکند از بین میرود.
آقادادی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به دو جنبه بیمهگری و سودآوری اظهار کرد: موضوع سودآوری و پرداخت خسارت را تعارض منافع نمیدانم؛ بیمهگری و سودآوری دو بال شرکت هستند و هر دو باید همزمان پیش برود.
مدیرعامل بیمه کوثر با بیان اینکه یک شرکت بیمه باید در کنار سودآوری، رضایت مشتری را همزمان محقق کند؛ اما محور اصلی، رضایتمندی است توضیح داد: هم سودآوری برای ادامه فعالیت لازم است، هم رضایتمندی مشتری اصل است. وقتی رضایت باشد، سهم بازار افزایش مییابد و سرمایهگذاری بهتر انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه امروز بیمه کوثر جزو سه شرکت سودآور صنعت بیمه است و این توان مالی به ما کمک میکند مأموریتها را بهتر انجام دهیم، گفت: این چارچوب یعنی مراقبت از توانگری، پایداری سودآوری و توجه به مسئولیت اجتماعی، مسیری است که حتی سهامدار هم به آن رسیده و او هم به اهمیت آن واقف است.
مزیت نمایشگاه در برابر تبلیغات یکطرفه؛ نمایشگاه، بستری برای ارتباط دوطرفه و تقویت رضایت مشتری
مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به نقش نمایشگاه در ارتباط مستقیم با مخاطبان درباره تأثیر نمایشگاه بر افزایش شفافیت و رضایت مشتری گفت: برگزاری نمایشگاه هزینه دارد. میتوانیم یک بیلبورد بگیریم، اما آن تبلیغ یکطرفه است. نمایشگاه ارتباط دوطرفه ایجاد میکند؛ مشتری سوال میپرسد، گفتوگو شکل میگیرد. امروز فضای مجازی هم بههمین دلیل مؤثر است؛ کاربران کامنت میگذارند و پاسخ میگیرند. این نوع ارتباط بسیار ارزشمندتر از تبلیغات یکطرفه است.
او اضافه کرد: طبیعتاً این هزینه کنار دیگر ابزارهای تبلیغاتی قرار میگیرد اما جایی که ارتباط رودررو و بیواسطه با مشتری شکل میگیرد، اثرگذاری چندبرابر میشود. حتی سهامدار هم حضور پیدا میکند و از نزدیک میبیند که این ارتباط چه تأثیری دارد.
نقش پرداخت خسارت بر رضایت مشتری
آقادادی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پرداخت بهموقع خسارت گفت: هرچه پرداخت خسارت سریعتر و دقیقتر باشد، صدای رضایت مشتری و بازخورد مثبت او بلندتر به شرکت برمیگردد.
تأکید بر فرهنگسازی بیمه
مدیرعامل بیمه کوثر در پایان با اشاره به نقش نمایشگاه در فرهنگسازی و اثرگذاری اجتماعی گفت: اگر همین نمایشگاه یک قدم در فرهنگسازی بیمه مؤثر باشد، برای ما موفقیت است. همین حضور شما خبرنگاران و پوشش خبریتان میتواند رزق ما و مردم را در حوزه بیمه فراهم کند و انشاءالله باعث خیر و برکت شود.
